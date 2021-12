Dans les Galeries Royales Saint-Hubert, à Bruxelles, le designer belge Charles Kaisin a remployé des milliers d'origamis pour créer des installations riches en couleur et en illusions d'optique. A découvrir jusqu'au 20 février.

Si les Galeries Royales Saint-Hubert méritent le coup d'oeil pour elles-mêmes, elles font aussi régulièrement office d'écrin pour des oeuvres d'art monumentales. Dernières en date : les installations réalisées par le designer belge Charles Kaisin, virtuose du papier plié. Très sensible à la thématique du recyclage, l'artiste a décidé de réutiliser les milliers d'origami suspendus dans les Galeries l'an passé, dans le cadre de l'opération Origami for Life, pour réaliser différents modules, employant notamment la technique de l'anamorphose.

"L'anamorphose est une transformation ou procédé mathématique qui s'apparente à une illusion d'optique, explique-t-on aux Galeries. À un endroit spécifique des Galeries, nous aurons un point de vue sur un cercle, non sans rappeler la terre, la lune, et d'une manière plus archétypale une boule de noël. La lune évoquant le rêve va se décomposer sous les yeux curieux des spectateurs en quartiers, en différentes phases de lune rappelant le temps qui passe. Non de façon chronologique, mais plutôt cyclique où l'on prend le temps de créer son propre rythme."

Galeries Royales Saint-Hubert. © Jérôme Averaerts - PhotoGallery asbl

Dans la Galerie de la Reine, ce ne sont par ailleurs pas moins de sept sphères constituées d'origamis qui ont été suspendues, créant des explosions de couleurs dans un hiver décidément bien morne. De quoi inciter à se balader le nez en l'air... ou à se poser pour un repas réconfortant dans la Taverne du passage, institution bruxelloise presque centenaire qui vient de rouvrir ses portes. Une installation de Charles Kaisin sera d'ailleurs visible de façon permanente au sein du restaurant emblématique.

Galeries Royales Saint Hubert © Jérôme Averaerts - PhotoGallery ASBL

Plus d'infos : www.grsh.be. Et pour en savoir plus sur l'histoire des Galeries, cliquez ici.

