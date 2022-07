Pour la 22e fois, le festival itinérant de projections en plein air s'installe dans les rues de la capitale. Profitez de séances variées du 1er au 15 juillet.

Comédie, émotion, amour, musique, de l'Italie au Maroc, en passant par la France ou l'Espagne... Des projections gratuites, sous les étoiles, vous attendent dans quinze communes bruxelloises (Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre), parfois dans des lieux méconnus. Une belle occasion d'animer la capitale et de faire (re)découvrir sa richesse multiculturelle !

Quinze films

" Les quinze films proposés ont pour objectif la découverte d'un cinéma de qualité pour un public parfois peu averti. L'activité permet également de revoir sur grand écran certains films sortis parfois trop furtivement dans les salles ", indiquent les organisateurs du festival. " Pour les personnes qui ne fréquentent plus beaucoup les salles de cinéma, c'est l'occasion de retrouver tout le plaisir que procure un film sur grand écran, dans des quartiers désertés par les salles de cinéma, et qui plus est, dans un cadre inhabituel qui donne une touche toute particulière à l'activité. "

A voir notamment, " Adieu les cons " (2020) d'Albert Dupontel, gagnant des Césars 2021 ; " La mesure des choses " (2020) de Patric Jean, qui questionne notre humanité ; " My kid " (2021) de Nir Bergmann, un road-movie tendre et juste sur l'autisme, la paternité et la famille ; " ADN " (2020) de Maïwenn, un beau film autour de la recherche d'identité ; ou encore " Stillwater " (2021) de Tom McCarthy, avec Matt Damon et Camille Cotin.

Les projections débutent vers 22h10, à la tombée de la nuit. Possibilité de se restaurer et/ou de boire un verre dès 21h.

" Bruxelles fait son cinéma ". Divers lieux. Du 1 au 15/7. Séances gratuites. Infos et programme : 02 217 48 47 www.bruxellesfaitsoncinema.be

