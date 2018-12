Après une année 2018 forte en images, sujets et rebondissements, voici une nouvelle page qui se tourne. L'équipe du Plus Magazine vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes et une bonne année 2019 ! Eh oui, le père Noël est déjà à notre porte (ou plutôt à notre cheminée).

En ces fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons de tout coeur que vos voeux deviennent réalité. Que ce Noël vous apporte joie et prospérité (et beaucoup de bonnes friandises aussi) !

Tchin Tchin ! À votre santé !