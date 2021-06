Près d'un Belge sur deux restera en Belgique cet été. Et si on en profitait pour (re)découvrir le patrimoine brassicole et vinicole wallon ? Visit Wallonia vient d'éditer deux cartes gratuites pour se mitonner un petit parcours gourmand.

Depuis quelques années, la Wallonie fait parler d'elle pour la qualité de ses vins. A cela, il faut ajouter la présence - souvent plus ancienne - de nombreuses brasseries et distilleries réputées, disséminées sur tout son territoire. Pourtant, le tourisme de dégustation n'en est qu'à ses balbutiements chez nous : s'il est courant de rendre visite à de petits producteurs en vacances à l'étranger, on entreprend rarement une telle démarche dans notre propre pays !

Si vous passez vos vacances en Belgique cet été, ce pourrait être la bonne occasion d'y remédier... Pour vous mitonner un petit parcours savoureux, Visit Wallonia a édité deux cartes gratuites, reprenant respectivement 89 brasseries et 46 vignobles et distilleries wallons, proposant à chaque fois des visites de leurs lieux de production avec une dégustation à la fin.

Grâce à ces cartes, vous pourrez préparer vos visites et partir à la rencontre de producteurs afin de partager leur savoir-faire et leur passion. Mieux : vous pourrez flâner au milieu de leurs vignes, dans leurs chais ou dans leur distillerie, assister à un brassin et découvrir quelques secrets de fabrications de ces breuvages tant appréciés. La plupart des producteurs ont repris les visites au public, dans le respect des normes sanitaires et en toute sécurité. Les visites s'effectuent en groupe, entre amis, en couple, en individuel et sur réservation.

Pour vous aider à faire votre choix dans la centaine d'adresses reprises par Visit Wallonia, voici la liste, dans le désordre et forcément subjective, des établissements qui nous ont particulièrement tapés dans l'oeil ou ravis le palais !

5 brasseries à ne pas manquer Gueuzerie Tilquin Gueuzerie Tilquin © Gueuzerie Tilquin Seule gueuzerie établie en Wallonie, dans le Brabant wallon, la brasserie Tilquin achète des moûts fraichement brassés à Bruxelles ou dans les Pajottenland pour les mettre en élevage en fûts de chêne. On aime particulièrement leur quetsche, une bière de fermentation spontanée issue de la fermentation de prunes fraiches et dénoyautées dans un assemblage de lambics. www.gueuzerietilquin.be Brasserie des légendes Pionnière dans le renouveau brassicole belge, la brasserie des Légendes n'a de cesse de se développer depuis la commercialisation de sa première bière, en 2000. Aujourd'hui établie sur deux sites (Ellezelles et Ath) , se fournissant auprès d'agriculteurs locaux, on ne peut que vous conseiller de visiter ses installations. Il est aussi possible de louer des vélos électriques sur le site d'Ellezelles, pour parcourir la belle région du Pays des Collines, avant ou après la visite de la brasserie. www.brasseriedeslegendes.be Brasserie Atrium Vous cherchez des bières qui sortent des sentiers battus ? Atrium, une micro-brasserie artisanale située au centre-ville de Marche-en-Famenne et tenue par un couple belgo-brésilien, devrait vous en faire voir de toutes les saveurs. Régulièrement primées, leurs bières mêlent des notes parfois inattendues, avec, par exemple, des zestes de clémentine, des houblons originaux, des fèves tonka ou du café torréfié. Au final, leurs bières s'avèrent d'une rare complexité et apportent un joli vent de renouveau dans le monde brassicole belge ! www.brasserieatrium.be Brasserie caracole Francois Tonglet - Brasserie Caracole © WBT - PG Établie dans une brasserie datant de 1765, la brasserie Caracole est la dernière de Belgique à réaliser ses brassins à l'ancienne, dans des cuves en cuivre séculaires chauffées au feu de bois. Ses bières sont d'excellente facture, quoique assez classiques, mais c'est surtout le lieu de production qui vaut le détour ! Qui plus est, la brasserie n'est située qu'à quelques encablures de Dinant, ce qui permet facilement de caser sa visite lors d'une petite escapade touristique dans la région ! www.brasseriecaracole.be Brasserie Dubuisson Brasserie Dubuisson © WBT - Gabriele Croppi On ne présente plus la brasserie Dubuisson, aujourd'hui célèbre pour sa Bush et sa Cuvée des trolls. Si nous la mentionnons ici, c'est avant tout pour son beerstorium : une expérience interactive au coeur de l'histoire de le Brasserie. Cette visite vous plonge dans le château de Ghyssegnies, là où tout commença pour la Brasserie en 1769 ! Un parcours dans lequel réalité virtuelle, animations 3D et escape game se confrontent aux traces du passé. beerstorium.dubuisson.com

5 vignerons/distilleries à visiter

Château de Bioul

Château de Bioul © Fabrice Debatty

Les origines du splendide château de Bioul remontent au XIe siècle. Racheté par la famille Vaxelaire en 1896, il entame en 2018 une nouvelle vie, grâce au pari un peu fou de Vanessa Vaxelaire et de son époux : celui de se lancer dans la production de vin. On fait difficilement plus enchanteur comme cadre. Envie d'en profiter ? Il est possible de le visiter, mais aussi de pique-niquer dans les jardins du château... avec l'une ou l'autre bonne bouteille, bien sûr !

www.chateaudebioul.be

Vignoble du chant d'Eole

A moins d'avoir vécu sur Mars ces dernières années, le nom de ce vignoble vous dit probablement quelque chose. Et pour cause ! Le Chant d'Eole est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs mousseux au monde, primé lors de plusieurs concours internationaux. Envie de connaître ses secrets de fabrication ? A partir de 10 personnes, il est possible de réserver une visite guidée du vignoble et du chai, suivie d'une dégustation. Santé !

www.chantdeole.be

The Owl Distillery

Établie dans une ferme hesbignonne typique du XVIIe siècle, la distillerie Belgian owl produit un whisky très réputé, mêlant savoir-faire écossais (avec des alambics centenaires en provenance directe des Highlands !) et arômes fruités typiques du terroir hesbignon. La visite des lieux permet de découvrir les secrets de fabrication du single malt avant de le déguster. À cette occasion, vous pourrez même goûter le whisky avant sa mise en tonneau, quand il est encore clair comme de l'eau de roche !

www.belgianwhisky.com

Vin de Liège

Vin de Liège © WBT - Olivier Legardien

Autrefois, la vallée de la Meuse liégeoise était réputée pour ses vignobles, établis sur des terrains calcaires parfaitement orientés. Et à goûter les Vins de Liège, on comprend que le potentiel des vins de la région est important ! Le chai, archi-moderne, ne se visite qu'en " grand " groupe (500 ?/visite, tout de même), mais si vous passez dans la région, n'hésitez pas à simplement vous y arrêter pour acquérir l'une ou l'autre bouteille. La surprise sera au rendez-vous.

www.vindeliege.be

Distillerie de Biercée

Distillerie de Biercée © WBT - JL Flémal

Située dans un environnement grandiose, en pleine nature, la Distillerie de Biercée se situe à proximité de la ville de Thuin et de ses jardins suspendus. La visite multi-sensorielle permet d'en apprendre beaucoup sur l'histoire des lieux et sur les principaux ingrédients à la base de leurs spiritueux, dont la célèbre Eau de Villée. Il est même possible d'assister à la distillation. Et si, par après, la tête vous tourne un peu, pas de panique : c'est normal...

www.bierceedistillery.com

