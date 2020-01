Ils se nomment mohair, angora, cachemire ou mérinos et procurent douceur et chaleur à nos pulls. Mais pour ne pas finir comme nos vieilles chaussettes, trouées, ces précieuses matières réclament des soins.

Matière délicate, la laine demande des soins attentionnés sous peine de perdre la bonne mesure. Ses ennemis: l'eau trop chaude, les chocs thermiques, les frottements excessifs mais aussi les mites. Un bain à plus de 30°C, un rinçage hivernal à l'eau glacée ou un essorage violent peuvent suffire à la feutrer.

Un sauvetage réussi

Si les dommages sont peu importants, vous pouvez tenter de redonner de l'ampleur à un pull en le repassant à la vapeur tout en l'étirant. Ou de le faire tremper pendant dix heures dans une bassine d'eau tiède additionnée de deux verres de vinaigre blanc, en tirant toutes les heures sur ses fibres pour les détendre, avant de le rincer, de le presser dans une serviette et de le faire sécher à plat.

Si rien n'y fait, il vous reste encore la possibilité de lui offrir une seconde vie. En effet, la laine feutrée se taille comme un tissu, sans filer. Et votre cachemire devenu miniature se métamorphosera, par exemple, en coussin moelleux sur un canapé ou en veste douillette pour un nouveau-né.

C'est du propre

Contrairement aux idées reçues, tous les lainages peuvent passer en machine en sélectionnant un programme laine à 30°C avec essorage doux à 400 tours par minute. Utilisez une lessive spéciale lainage dont le PH est adapté, à faible dose, sans ajouter d'assouplissant qui peut les tacher. À la main, lavez-les en malaxant, sans frotter ni tordre le linge pour l'essorer.

Dans tous les cas, faites ensuite sécher vos lainages à plat sur une serviette- éponge pour éviter de les déformer en les suspendant. Au besoin, repassez-les à la vapeur en utilisant une pattemouille, puis rangez-les pliés ou sur cintre. Pour respecter les fibres, ne les lavez qu'après les avoir portés deux ou trois fois. Il suffit de bien les aérer pour supprimer les odeurs dont ils seraient imprégnés.

Des bouloches, oh non!

Rares sont les pulls à ne pas être un jour confrontés au problème des bouloches, ces petits amas de fibres disgracieux qui se forment en priorité sur les zones de frottement. Un phénomène naturel, car les fibres les plus courtes ressortent au fil du temps et s'entremêlent en peluches à la surface, particulièrement sur les pulls en laine de moindre qualité, en mélange d'acrylique ou à mailles lâches.

Si ces bouloches sont peu nombreuses, supprimez-les en les arrachant à la main ou à la pince à épiler sur de la maille très fine, jamais aux ciseaux. Lorsqu'elles sont plus envahissantes, utilisez un rasoir antibouloche passé de haut en bas sur le vêtement. Seule exception: sur un pull en cachemire, les bouloches disparaîtront au bout de quelques lavages, sans réapparaître.

Gare aux envahisseurs

Vos vêtements présentent des petits trous? Vous êtes probablement victime d'une invasion de mites. Vos lainages sont le garde-manger favori des larves de ce petit papillon gris. Pour vous en débarrasser, commencez par vider votre placard. Aspirez-le, puis nettoyez-le soigneusement à l'eau additionnée de vinaigre blanc. Enfermez tous vos textiles dans des sacs hermétiques et placez-les vingt-quatre heures au congélateur pour tuer les larves.

Pour repousser ces indésirables, évitez les billes et les sprays à base de produits chimiques toxiques. Ils ne sont d'ailleurs pas très efficaces. Préférez les plaques en bois de cèdre, dont le parfum tiendra les mites éloignées à condition d'être réactivé régulièrement par un léger ponçage.

Autre méthode: ramassez des marrons d'Inde et percez-les pour les enfiler sur une celle nouée en anneau autour d'un cintre: efficace, et déco!

Source : Elisabeth Tzimakas (NT-F.com)

