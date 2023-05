Aventurez-vous sur le sentier pieds nus et sentez les différents sols de cette zone intertidale... Chatouillements garantis!

On le fait ou on le fait pas? Au départ du sentier de promenade pieds nus, à l'entrée du Zwin Parc Nature, je vois des gens hésiter au moment de se lancer. Miel, 8 ans, et Pixie, 10 ans, eux, n'hésitent pas une seconde. Ils ôtent leurs chaussures et leurs chaussettes, et les rangent dans les casiers prévus à cet effet. Je les imite et ensemble nous entamons, pieds nus, une balade longue de 2,1 kilomètres à travers le Zwin. Mes petits-enfants optent tout de suite pour le ruisselet boueux qui longe le sentier proprement dit! Ils s'enfoncent parfois jusqu'aux genoux dans la gadoue, mais que c'est gai! Ils ont très vite les jambes et les vêtements crottés... Peu importe: à la fin de la balade, des robinets permettront de rincer tout ça. Le contact très physique avec la nature, la présence des oiseaux, le grand air et les vastes panoramas assurent une bonne dose de dopamine. Au bout d'un moment, nous nous retrouvons seuls au monde dans le Zwin! Nos plantes de pieds sont titillées par toutes sortes de surfaces: du sable mou à la boue, en passant par les herbes denses et piquantes. Et cette sensation de nature se poursuit bien après être parvenus au bout de la promenade. Il y a sept ans, la réserve naturelle du Zwin a fait peau neuve, pour devenir l'espace d'immersion qu'il est aujourd'hui. Cela se remarque quand on suit le parcours émaillé de différentes cabanes. Chacune offre aux promeneurs une expérience intéressante.