On a déjà tous entendu parler de Tomorrowland. Mais saviez-vous que sept trolls géants habitent sur l'immense site du plus grand festival électro du monde?

Rendez-vous au domaine provincial récréatif De Schorre (75 ha), à Boom, près d'Anvers, et suivez les traces de pas géants peints au sol pour pénétrer dans la forêt des trolls... Là, l'aventure commence ! Fini l'itinéraire fléché. Empruntez les chemins de votre choix. Certains sont en caillebotis, d'autres en terre. Pensez d'ailleurs à enfiler de bonnes chaussures car de nombreux passages peuvent être fort boueux. Il ne reste plus qu'à trouver les sept trolls disséminés entre les arbres !

Sept sculptures à trouver

Ces sculptures monumentales (de 4 à 18 m de haut) ont été réalisées par l'artiste danois Thomas Dambo avec du bois de récupération. Il en a déjà conçues un peu partout dans le monde, de la Floride, à Porto Rico, en passant par la Corée du Sud. Des créatures impressionnantes! A Boom, l'une est occupée à rassembler des pierres, une autre à prendre de l'eau, un couple se repose sur l'herbe, l'index pointé vers le ciel, sans doute à la recherche de dessins formés par les nuages...

Trolls © We Have Heart

Une tour d'observation

Ne manquez pas de grimper au sommet de la tour de bois des trolls pour observer la vue magnifique sur le domaine et les alentours. L'objectif de ce projet colossal est de reconnecter le public à la nature. Une balade magique qui fera rêver les petits et grands enfants...

De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom. Visite et parking gratuits. Infos : 03 880 76 00 www.deschorre.be

