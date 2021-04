Qui dit printemps, dit saison des amours ! À cette période de l'année, on peut profiter d'un véritable concert matinal. Ce 1er mai, Natagora organise un événement pour familiariser le grand public aux symphonies printanières. Plus de trente balades guidées, ludiques et éducatives, sont prévues en Wallonie et à Bruxelles.

Au printemps les oiseaux se font la cour, les mâles défendent leur territoire à pleins poumons, les jeunes quémandent la becquée en piaillant... S'il est vrai qu'on les entend toute l'année, à cette période, c'est l'effervescence vocale. Ces symphonies printanières sont le signe du retour des beaux jours. Alors que les bourgeons s'épanouissent à peine sur les branches, c'est le moment idéal pour sortir admirer ce concert matinal.

À cette occasion, Natagora et Jeunes & Nature organisent des marches dans la nature aux premières lueurs du jour ce samedi 1er mai, pour écouter et observer les oiseaux. Lors de l'Aube des oiseaux, plus de trente balades guidées, ludiques et éducatives, sont en effet prévues en Wallonie et à Bruxelles.

Des chants bien distincts

La star de cette édition : le merle, considéré comme le meilleur chanteur de nos régions. Il figure par ailleurs dans le top 3 des espèces observées au jardin. Les chanceux entendront le célèbre coucou gris dont le chant a inspiré le nom ou encore le rossignol, véritable muse des poètes. D'autres espèces bien connues seront aussi au rendez-vous : grives, mésanges ou fauvettes, sortez vos jumelles pour les observer !

"Tous les oiseaux possèdent leur propre langage composé d'un ensemble de cris et de chants utilisés en fonction de la situation : alarme, ralliement, demande de nourriture... Au printemps, les promeneurs profitent pleinement des chants mélodieux des mâles qui cherchent à délimiter leur territoire et à attirer une femelle pour assurer leur descendance. Un vrai plaisir pour les oreilles" explique Serge Tiquet, coordinateur de l'Aube des oiseaux.

Des découvertes ludiques

Tout au long des parcours, enfants et adultes seront initiés à l'identification des oiseaux et à la reconnaissance de leurs chants à travers le jeu. Les guides révèleront leurs moyens mnémotechniques pour lier un chant à une espèce. Les plumages et les silhouettes seront décryptés pour pouvoir identifier les oiseaux en un coup d'oeil.

Infos Cette année, afin d'assurer le respect des mesures gouvernementales en vigueur, l'inscription aux activités est rendue obligatoire. Toutes les infos sur www.natagora.be/aube

Source : Natagora

Au printemps les oiseaux se font la cour, les mâles défendent leur territoire à pleins poumons, les jeunes quémandent la becquée en piaillant... S'il est vrai qu'on les entend toute l'année, à cette période, c'est l'effervescence vocale. Ces symphonies printanières sont le signe du retour des beaux jours. Alors que les bourgeons s'épanouissent à peine sur les branches, c'est le moment idéal pour sortir admirer ce concert matinal. À cette occasion, Natagora et Jeunes & Nature organisent des marches dans la nature aux premières lueurs du jour ce samedi 1er mai, pour écouter et observer les oiseaux. Lors de l'Aube des oiseaux, plus de trente balades guidées, ludiques et éducatives, sont en effet prévues en Wallonie et à Bruxelles.La star de cette édition : le merle, considéré comme le meilleur chanteur de nos régions. Il figure par ailleurs dans le top 3 des espèces observées au jardin. Les chanceux entendront le célèbre coucou gris dont le chant a inspiré le nom ou encore le rossignol, véritable muse des poètes. D'autres espèces bien connues seront aussi au rendez-vous : grives, mésanges ou fauvettes, sortez vos jumelles pour les observer !"Tous les oiseaux possèdent leur propre langage composé d'un ensemble de cris et de chants utilisés en fonction de la situation : alarme, ralliement, demande de nourriture... Au printemps, les promeneurs profitent pleinement des chants mélodieux des mâles qui cherchent à délimiter leur territoire et à attirer une femelle pour assurer leur descendance. Un vrai plaisir pour les oreilles" explique Serge Tiquet, coordinateur de l'Aube des oiseaux.Tout au long des parcours, enfants et adultes seront initiés à l'identification des oiseaux et à la reconnaissance de leurs chants à travers le jeu. Les guides révèleront leurs moyens mnémotechniques pour lier un chant à une espèce. Les plumages et les silhouettes seront décryptés pour pouvoir identifier les oiseaux en un coup d'oeil.Source : Natagora