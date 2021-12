On surnomme volontiers Hasselt "la Ville du goût", une réputation à prendre au pied de la lettre le temps d'une balade sur la "Route des créateurs de goûts".

La capitale limbourgeoise cultive plusieurs spécialités qui méritent le détour. Démarrons notre découverte au Smaaksalon avec une chope de bière d'abbaye Herkenrode brassée à Hasselt même. Le Smaaksalon a pris ses quartiers dans une belle demeure du XIXe siècle. C'est donc dans un opulent décor de hauts plafonds, moulures et lustres qu'on se régale d'un brunch ou d'un lunch à base de produits locaux. Par exemple, un dessert aux spéculoos de Hasselt. D'après notre guide, Francis Delauré, le biscuit doit être à la fois épais et tendre. En tout cas confectionné à base de cassonade, de beurre, d'amandes et d'un mélange d'épices à spéculoos. Les Hasseltois sont fiers de leurs spéculoos et cela se voit au fait qu'ils les déclinent en deux versions: figurine masculine et figurine féminine. Le pâté de Hasselt, une autre spécialité, contient du spéculoos, des noisettes et du genièvre. Direction la boucherie Geerts pour goûter cette délicatesse. Et comment faire l'impasse sur le genièvre? Cet alcool fort est toujours distillé au musée du Genièvre, et c'est le seul endroit en ville où cette tradition se perpétue. Sur les 22 distilleries de jadis, toutes ont fermé ou se sont installées à la périphérie. Attention, il ne faut être pas amateur de genièvre pour apprécier la visite: la cour intérieure du bâtiment, plantée de buissons aromatiques, invite à une pause bien agréable.En chemin, vous pourrez siroter un café torréfié par la famille Maes et grignoter des chocolats à l'atelier/salon de dégustation Boon. Fève sur le gâteau: cette balade gourmande vous mène à travers tout ce que Hasselt compte de ruelles, de placettes et de lieux charmants.