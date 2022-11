Le concept? Découvrir la Ligne 38, intégrée au réseau RAVeL, ainsi que les spécialités culinaires du Pays de Herve au cours d'une promenade... en gyropode.

"Fan de Segway, j'ai lancé ces balades avec mon fils, en 2020, en plein covid car le secteur événementiel dans lequel je travaille était complètement à l'arrêt", explique Philippe Theis, administrateur et moniteur de la société Segride. Il pose des plots sur un parking, à Aubel, pour notre brève initiation à cette trottinette électrique."Montez sans hésiter sur la plateforme et tenez-vous raide comme un piquet, c'est la position zéro. Si vous penchez le corps en avant, ça avance ; légèrement en arrière, ça freine et plus fort en arrière ça recule. Le guidon sert au maintien psychologique et à tourner", explique-t-il. Assez simple, oui, même si je me sens crispée mais c'est normal au début et tant mieux puisque c'est la position souhaitée! Puis, pas de panique, la vitesse maximale de cette machine atteint maximum 18 km/h. Petit slalom entre les plots puis avancée de quelques mètres tout droit, nous voilà parés pour entamer l'aventure sur la ligne 38, intégrée au réseau RAVeL qui traverse le Pays de Herve. Nous voyons défiler de magnifiques paysages: des vignes, le château-ferme de Berlieren, des champs de maïs, un haras ou encore l'ancienne gare de Hombourg, aménagée en logement insolite. Un trajet, en partie ombragé, jusqu'à un bistrot de village où déguster, entre autres, de savoureux boulets liégeois, des fromages de la région dont des chèvres miel-lavande et miel-figue-noix, et différentes variétés de bières artisanales Grain d'Orge. Une fois requinqués, nous remontons sur notre engin vers notre point de départ, en empruntant à nouveau ce joli RAVeL. Un agréable moment d'évasion de 14 km aller-retour qui dure environ 2h30.