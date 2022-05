Maaseik a été une cité d'importance, comme en témoigne son histoire riche. Au gré d'anecdotes diverses, on vous proposera une boisson et un en-cas typiques de la région. Pas mal pour passer un après-midi agréable, non?

Maaseik, la ville natale des frères Van Eyck, abrite la plus ancienne pharmacie de Belgique. "Bien qu'il n'ait pas été prouvé de manière irréfutable que Jan et Hubert Van Eyck sont nés ici, il s'agit bel et bien de la plus vieille pharmacie privée du pays, raconte Stef Hendrix, notre guide. Attention, les habitants de Maaseik aiment exagérer car ils sont très fiers de leur ville!". Et c'est ce qui fait de la promenade apéritive un moment si spécial: elle regorge d'anecdotes amusantes... et sans doute partiellement authentiques. Maaseik a été une cité d'importance, comme en témoignent les maisons de maître sur la rive gauche de la Meuse. Place du Marché, mais aussi dans les ruelles alentour, on tombe sur de superbes demeures du XVe siècle. Entre autres une vieille pharmacie dans Bleumerstraat - une autre que celle évoquée plus tôt! - à la façade ornée de têtes en bas-relief. Au gré d'histoires diverses, depuis les soeurs canonisées Harlindis et Relindis - pour qui une procession est organisée tous les vingt ans, la prochaine tombant en septembre 2022 -, aux brigands dits "Bokkenrijders" (chevaucheurs de boucs), en passant par le roi des Puces, on vous proposera une boisson et un en-cas typiques de la région. Le petit verre est servi en bord de Meuse, avec vue sur une prairie où paissent des chevaux sauvages. Après une liqueur au miel et un gâteau au sucre perlé, on découvre les vestiges des remparts de la ville. Un deuxième verre vous offrira l'occasion de discuter encore et de trouver sans trop de mal d'autres idées pour passer un après-midi agréable à Maaseik.