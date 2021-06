Rendez-vous cet été à Train World et plongez dans une atmosphère orientale. Le Musée du train de Schaerbeek fait la lumière sur l'histoire méconnue mais fascinante de la ligne de chemin de fer chinoise Pékin-Hankow (aujourd'hui Wuhan), construite au début du XXe siècle sous la direction de l'ingénieur belge Jean Jadot (1862-1932).

Remontons dans le temps. En 1898, la Chine voulait construire sa première grande ligne de chemin de fer. À cette époque, la Belgique était la 3e puissance industrielle mondiale et un géant de la construction ferroviaire, notamment grâce à des entreprises telles que Cockerill. L'ingénieur belge Jean Jadot, alors âgé de 37 ans, est chargé du projet belgo-français en Chine. Il a dû poser plus de 1200 km de rails dans ce pays encore très inconnu à l'époque.

L'un des principaux défis consiste alors à construire le plus long pont jamais bâti. Pour traverser le fleuve Jaune, un pont de pas moins de 3 km est en effet nécessaire. En à peine sept ans, le projet pharaonique est réalisé, avec des dizaines de milliers de travailleurs.

La ligne Pékin-Hankow a pu être mise en service en 1905. Elle est rapidement devenue une ligne ferroviaire importante et rentable. Exactement 100 ans plus tard, la ligne à grande vitesse entre Pékin, Wuhan et Canton était terminée. Elle mesure désormais 1000 km de plus que l'ancienne ligne.

Train World présente cette aventure à travers des photos et documents d'archives, et crée une atmosphère orientale quelque peu mystérieuse avec des costumes, des objets d'art, des vases, des sculptures, des aquarelles et des décors. Une grande partie des documents historiques proviennent de la famille Jadot. Certains des personnages clés de l'histoire racontent leur aventure à travers des poupées parlantes grandeur nature.

L'exposition fait également l'objet d'une interprétation contemporaine. Par exemple, l'attetion est portée sur les chemins de fer de la Chine actuelle et l'artiste contemporain chinois Li Kunwu et le scénographe de Train Word François Schuiten ont réalisé de nouveaux dessins sur le thème de la construction ferroviaire. D'autres oeuvres de Li Kunwu sont également inspirées de l'univers ferroviaire chinois et peuvent être vues lors dans le musée.

De Pékin à Hankou: une aventure belge en Chine. Jusqu'au 10/10/2021 à Train World, Schaerbeek. www.trainworld.be

