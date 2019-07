Champs de lavande, paysages lacérés par des gorges rocheuses, villages et sites historiques... Bienvenue en Drôme et Ardèche ! Notre sélection d'escapades dans le sud de ces départements français.

1 - LA CULTURE DE LAVANDE - CLANSAYES

Tels des océans parfumés ondulant au gré des vents, les champs de lavande colorent les paysages durant l'été. Impossible de se plonger dans l'ambiance provençale sans rencontrer une lavandicultrice. A Clansayes, Odile Tassi vous propose un test sensoriel de quelques variétés de lavande (il en existe plus de 400 dans le monde ! ), vous explique leurs vertus et vous montre la distillation à l'aide d'un mini alambic. Une visite qui s'achève par la présentation de nombreux produits dont des huiles essentielles de lavande et lavandin ainsi que des infusions apaisantes...

...