Si pour vous, la bière belge ne se décline qu'en blondes, brunes et triples, il est plus que temps de mettre à jour vos connaissances brassicoles! Initié au tournant des années 2000, le renouveau de la bière belge a encouragé les producteurs à sortir de leur zone de confort et à se lancer dans quantité d'expérimentations gustatives. Preuve en est la brasserie Atrium!

Située à Marche-en-Famenne, la brasserie est née d'une rencontre entre un Bruxellois et une Brésilienne, tous deux brasseurs passionnés de petites mousses. "Nous voyons notre brasserie comme un portail de découvertes et de voyage sensoriel, explique Valéry De Breucker, cofondateur. L'idée était de nous amuser un peu. Nous avons eu envie de revisiter certains styles avec des influences internationales ou d'utiliser des ingrédients un peu différents..." Suivant les saisons et les inspirations du couple (la plupart des bières sont produites en séries limitées), on y trouvera par exemple des bières d'été rafraîchissantes, parfumées à la fraise et à la goyave, ou de sombres stouts réconfortants aux arômes entêtants de fève tonka. Plusieurs de ces bières ont été primées lors de concours internationaux, notamment aux World Beer Awards. La brasserie se visite tous les vendredis et samedis après-midi sur rendez-vous... et se poursuit évidemment par une dégustation de quatre bières de la gamme. De quoi se mitonner une petite halte agréable après une promenade automnale en Famenne, par exemple! Pour prolonger le plaisir, une taproom permet de déguster des menus cuisinés à la bière du cru.