En déambulant sur les sentiers de randonnées lors d'une promenade en forêt, vous découvrez des empreintes dans la terre humide. Chevreuil, renard, lapin... Apprenez à vos petits-enfants à les reconnaître!

Même si on ne les voit pas toujours, de nombreux animaux sauvages peuplent nos forêts. Ces derniers laissent toutes sortes de traces dans la nature. Apprenez à vos enfants à suivre leur piste et ainsi devenir de vrais petits détectives naturalistes! Une activité qui éveillera leurs sens et stimulera leurs neurônes de manière ludique, tout en les sensibilisant à la protection de l'environnement.

Qu'est-ce que le pistage?

Le pistage, c'est l'art d'interprêter les signes que nous laissent les habitants de la forêt - tels que les empreintes ou les traces de dents sur les végétaux - afin de découvrir quel animal a fureté, chassé ou s'est reposé dans une certaine zone.

À l'origine, il s'agissait d'un savoir-faire primordial pour les peuples aborigènes. Aujourd'hui, c'est une activité à faire seul ou en famille qui permettra de donner un regard plus affûté sur le monde environnant et d'en apprendre davantage sur les espèces sauvages qui vivent dans nos forêts.

Guide du pisteur débutant

Pour détecter la présence d'animaux, il suffit parfois de prêter attention aux indices qui nous entourent. Suivez le guide!

Regarder au bon endroit

Essayez de trouver les voies de passage des animaux. La probabilité de trouver des traces est plus élevée dans certains endroits:

Au bord de l'eau,

Boue,

Fine couche de neige,

Sous un pont,

Lisières des champs,

Sous un arbre renversé.

Repérer tous les indices

Outre les empreintes de pattes, il existe une multitude d'autres indices qui peuvent vous indiquer le passage d'un animal:

Restes de repas,

Excréments,

Terriers et nids,

Marques de dents,

Poils et plumes,

Pelotes de réjection,

Coquilles d'oeufs vides,

Trous dans les troncs d'arbres,

Nids ou cocons (abandonnés),

...

Différencier les empreintes

Armez-vous d'abord d'une bonne documentation. Une fois l'empreinte repérée, examinez-la: taille de l'empreinte, nombre de doigts, présence de traces de griffes ou non, présence d'un pouce, différence de taille entre les empreintes des membres antérieurs et postérieurs, présence de sabots (cerf, cheval...).

null © iStock

Partir au bon moment

Pour décupler vos chances de tomber sur les bons indices, mieux vaut vous lancer dans l'aventure tôt le matin. Les animaux sont généralement plus actifs au crépuscule et durant la nuit. Plus vous sortirez tôt, plus vous aurez de chance de tomber sur des traces intactes.

Mais attention, le but n'est pas de les déranger. Ne vous éloignez jamais des sentiers de randonnées et surtout, promenez-vous en silence.

