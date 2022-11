Connaître les plantes sauvages et apprendre à les cuisiner. On en rêve sans pour autant savoir comment le concrétiser. Grâce à un jardin didactique installé à Namur, un atelier vous ouvre les portes d'un monde que l'on pensait réservé aux spécialistes.

D'emblée, on est mis dans une bonne ambiance, conviviale et chaleureuse. Le premier contact se fait autour d'un verre d'accueil. Un animateur passionné vous emmène ensuite vers le "Jardin des comestibles" aménagé par l'association pour vous apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages à l'aide de petits trucs de terrain bien utiles. Soyez-en certains, vous découvrirez bien vite de nouvelles saveurs et odeurs qui vous mettront déjà l'eau à la bouche avant de partir sur les chemins de la forêt.Panier à la main, chacun pourra récolter de véritables petites merveilles insoupçonnées pour les ramener au chef qui vous attend en cuisine. Place ensuite aux travaux pratiques: les participants sont répartis en sous-groupes et, sous les conseils avisés du chef, chacun est invité à préparer un repas complet en suivant des recettes contemporaines et savoureuses. Il ne reste ensuite plus qu'à se mettre à table et s'étonner des saveurs apportées par la cueillette aux mets cuisinés. Le but: que vous passiez un bon moment de convivialité et que dès le lendemain vous soyez capables de reconnaître et de cuisiner quelques plantes sauvages en toute autonomie. Une chose est sûre: vous allez épater vos prochains invités!