Cet arbuste d'hiver, qui fleurit de décembre à avril, mériterait de trôner en star dans tous les jardins. Difficile, en effet, de résister à ses fleurs ébouriffées et leur parfum envoûtant.

Sa forme un peu mystérieuse lui a valu le surnom de noisetier de sorcière. Il est vrai qu'il a quelque chose d'un peu décalé lorsque, au coeur de l'hiver, il se couvre d'une nuée de fleurs en formes d'araignées aux couleurs flamboyantes sur des rameaux dépourvus de feuilles. Etonnant qu'il reste encore relativement méconnu des jardiniers amateurs car il déploie d'incontestables atouts charme.

...

Sa forme un peu mystérieuse lui a valu le surnom de noisetier de sorcière. Il est vrai qu'il a quelque chose d'un peu décalé lorsque, au coeur de l'hiver, il se couvre d'une nuée de fleurs en formes d'araignées aux couleurs flamboyantes sur des rameaux dépourvus de feuilles. Etonnant qu'il reste encore relativement méconnu des jardiniers amateurs car il déploie d'incontestables atouts charme.C'est l'un des rares arbustes à fleurir pendant ces mois où le jardin est plutôt terne : de janvier à mars au minimum, parfois dès décembre jusqu'au mois d'avril.Sa floraison arachnéenne, du jaune d'or au rouge en passant par l'orangé, est aussi séduisante qu'originale.Son feuillage disparaît certes en hiver mais fait le spectacle en automne avec ses étonnants tons épicés.Sa floraison hivernale exhale un délicieux parfum, une des raisons pour lesquelles on l'apprécie à proximité de l'habitation.D'entretien facile et d'une grande résistance aux maladies et au froid, il demande peu de soins.Cet élégant trouve sa place partout, y compris dans les petits jardins et jardins de ville, grâce à sa taille compacte et à sa croissance lente.L'hamamélis n'est pas difficile mais a besoin de sa dose de soleil. Sans excès : le soleil brûlant ne lui convient pas. Un emplacement lumineux le matin mais légèrement ombragé l'après-midi est idéal. Evitez-lui d'être trop exposé au vent.Il apprécie un sol riche et bien drainé que vous n'hésiterez pas à enrichir de terreau au moment de la plantation, sans oublier un petit apport d'engrais organique une fois par an.Privilégiez, pour le spectacle, une plantation en isolé, qui mettra en valeur sa jolie structure. Et un emplacement près de la maison pour profiter au mieux du tableau et de ses fragrances en hiver.