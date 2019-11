La saison froide approche. Il est temps d'hiverner les plantes du Sud. Avec quelques précautions pour les retrouver en pleine forme au printemps.

Les agrumes

Quand les rentrer? Selon les régions, en octobre ou en novembre.

Où les installer? Placez le citronnier, l'oranger et le kumquat dans une pièce lumineuse où la température est comprise entre 5 et 12°C. Les agrumes, en pleine végétation, redoutent l'air sec des intérieurs chauffés, hormis le calamondin, appelé aussi "oranger d'appartement".

Les bons soins: Supprimez les branches trop frêles et traitez éventuellement la cochenille avec du savon noir. Pour cela, mélangez 1 cuillère à café de savon noir dans un 1 l d'eau, puis pulvérisez sur les feuilles. Enfin, stoppez tout apport d'engrais et n'arrosez pas plus de deux fois par mois. Aérez la pièce par temps clément. Ne les ressortez pas avant mai.

Le bougainvillier

Quand le rentrer? Dès la mi-octobre, car il est particulièrement frileux. Même les variétés les plus rustiques ne survivent pas un gel de -4 à -5°C. Autant ne pas prendre de risque.

Où l'installer? Dans une pièce très lumineuse, comme une véranda. Le manque de lumière peut lui être fatal. La température doit être comprise entre 8 et 12°C.

Les bons soins: N'apportez plus d'engrais et n'arrosez que lorsque le terreau est trop sec. Pas de panique s'il perd ses feuilles, elles repousseront au printemps. Ne le ressortez pas avant le mois de juin.

Le laurier-rose

Quand le rentrer? En novembre, après les premières gelées blanches.

Où l'installer? Dans une véranda ou une serre peu chauffée. Si vous le placez dans une pièce à 10 ou 15°C, approchez-le au plus près d'une fenêtre.

Les bons soins: Coupez l'extrémité des rameaux défleuris ainsi que ceux qui portent des graines. Inspectez le dessous des feuilles et traitez si besoin au savon noir les cochenilles. N'arrosez que deux fois par mois, même si les feuilles jaunissent. Attendez la mi-mai pour le sortir.

Les cactus

Quand les rentrer? Avant les premières gelées, sous peine de voir apparaître des taches et des nécroses. Cependant, certaines variétés très rustiques, comme le figuier de Barbarie, résistent jusqu'à -20°C, et peuvent passer toute l'année dehors.

Où les installer? La plupart des cactées nécessitent une température hivernale comprise entre 5 et 12°C. Elles profiteront ainsi d'une période de repos, gage de floraisons futures. Placez-les dans une pièce claire sans soleil direct.

Les bons soins: Après avoir diminué l'arrosage au début de l'automne, elles ne demanderont plus d'eau. Si la température est supérieure à 12°C, arrosez un peu une fois par mois. Par temps doux, aérez en grand la pièce. Vers la mi-mai, elles pourront retourner sur la terrasse ou le balcon.

Protections d'hiver

Dans les régions tempérées, ces plantes peuvent passer tout l'hiver dehors. Par précaution, paillez le sol et protégez-les entièrement avec un voile d'hivernage. Pensez à surélever le pot avec des cales et à l'emmitoufler dans un plastique à bulles. Regroupez vos pots contre une façade, à l'abri de la pluie.

Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)