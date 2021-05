Ce printemps, après neuf ans de restauration, le retable gantois "L'Adoration de l'Agneau mystique", chef-d'oeuvre des frères Van Eyck, a pris sa place définitive dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. L'oeuvre a non seulement retrouvé sa splendeur d'origine, mais le tout nouveau centre d'accueil des visiteurs, où vous pourrez plonger dans 600 ans d'histoire grâce à la réalité augmentée, est également impressionnant. Nous l'avons visité.

Nous optons pour une visite standard, les visiteurs peuvent également opter pour une visite "maître du détail" ou une visite en famille alors adaptée aux enfants.

Pour la première étape de la visite, nous descendons d'abord dans la crypte, où des lunettes high-tech sont posées sur notre tête. Une fois le casque placé, un monde complètement différent surgit sous nos yeux ébahis. Lorsque nous regardons à travers les lunettes AR, des éléments de réalité virtuelle émergent au sein du monde réel. En bref, des figures numériques tridimensionnelles, les hologrammes, apparaissent dans l'environnement physique. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons toujours voir où nous nous trouvons dans la crypte. Des flèches virtuelles indiquent le chemin à suivre.

Antonius Triest et le couple Vijd

Le premier hologramme qui nous accueille est Antonius Triest, qui est devenu évêque de Gand en 1622. Il nous raconte la construction de la cathédrale à travers les siècles et nous emmène en 1430, chez les époux Vijd, maîtres d'ouvrage de l'Agneau Mystique. Ils ont fait construire leur propre chapelle, la chapelle Vijd, et sont représentés sur leur retable désormais célèbre dans le monde entier, l'Agneau mystique. Ce qui est étonnant, c'est que la technologie AR vous permet d'assister à une scène réelle dans le studio. On découvre Jan Van Eyck en train de peindre tandis que Joos Vijd prend la pose. Il est également possible de zoomer sur les personnages et les détails.

Quelques instants plus tard, l'histoire mouvementée du tableau se joue sous nos yeux. C'est en fait un miracle que cette oeuvre soit toujours là : elle a non seulement échappé de justesse à l'iconoclasme en 1566, a été emportée en France durant la Révolution française, mais a également été transportée jusqu'en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Sans compter qu'au début du XXe siècle, deux panneaux ont été volés dans la cathédrale. Le panneau des Juges intègres n'a toujours pas été retrouvé depuis lors...

null © VisitGent

Le tableau comme apothéose

En 2021, l'Agneau Mystique restauré sera suspendu dans une vitrine de sécurité, garantissant les meilleures conditions climatiques pour la préservation de l'oeuvre. C'est l'apothéose de cette visite en réalité augmentée. Après avoir enlevé nos lunettes, nous devons monter deux étages pour voir l'impressionnant polyptyque mis en valeur dans la chapelle centrale du Sacrement. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, on découvre l'oeuvre d'art dans sa peinture d'origine, car toutes les surpeintures et tous les vernis ont été méticuleusement retirés lors de la restauration.

Plus d'infos Découverte du Retable : du lundi au samedi, de 10h à 17h et le dimanche, de 13h à 17h.

Découverte de la Cathédrale: du lundi au samedi, de 8h30 à 17h30 et le dimanche, de 13h à 17h30.

Infos et réservation sur visit.gent.be

Nous optons pour une visite standard, les visiteurs peuvent également opter pour une visite "maître du détail" ou une visite en famille alors adaptée aux enfants. Pour la première étape de la visite, nous descendons d'abord dans la crypte, où des lunettes high-tech sont posées sur notre tête. Une fois le casque placé, un monde complètement différent surgit sous nos yeux ébahis. Lorsque nous regardons à travers les lunettes AR, des éléments de réalité virtuelle émergent au sein du monde réel. En bref, des figures numériques tridimensionnelles, les hologrammes, apparaissent dans l'environnement physique. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons toujours voir où nous nous trouvons dans la crypte. Des flèches virtuelles indiquent le chemin à suivre.Le premier hologramme qui nous accueille est Antonius Triest, qui est devenu évêque de Gand en 1622. Il nous raconte la construction de la cathédrale à travers les siècles et nous emmène en 1430, chez les époux Vijd, maîtres d'ouvrage de l'Agneau Mystique. Ils ont fait construire leur propre chapelle, la chapelle Vijd, et sont représentés sur leur retable désormais célèbre dans le monde entier, l'Agneau mystique. Ce qui est étonnant, c'est que la technologie AR vous permet d'assister à une scène réelle dans le studio. On découvre Jan Van Eyck en train de peindre tandis que Joos Vijd prend la pose. Il est également possible de zoomer sur les personnages et les détails.Quelques instants plus tard, l'histoire mouvementée du tableau se joue sous nos yeux. C'est en fait un miracle que cette oeuvre soit toujours là : elle a non seulement échappé de justesse à l'iconoclasme en 1566, a été emportée en France durant la Révolution française, mais a également été transportée jusqu'en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Sans compter qu'au début du XXe siècle, deux panneaux ont été volés dans la cathédrale. Le panneau des Juges intègres n'a toujours pas été retrouvé depuis lors...En 2021, l'Agneau Mystique restauré sera suspendu dans une vitrine de sécurité, garantissant les meilleures conditions climatiques pour la préservation de l'oeuvre. C'est l'apothéose de cette visite en réalité augmentée. Après avoir enlevé nos lunettes, nous devons monter deux étages pour voir l'impressionnant polyptyque mis en valeur dans la chapelle centrale du Sacrement. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, on découvre l'oeuvre d'art dans sa peinture d'origine, car toutes les surpeintures et tous les vernis ont été méticuleusement retirés lors de la restauration.