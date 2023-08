La nature est un temple du bien-être. Et si vous profitiez d'un moment de détente au coeur de la forêt? La commune de Tenneville propose des séances de sylvothérapie. Au programme: balades dans les bois, câlins d'arbres et méditation.

Un bain de forêt? C'est une forme de thérapie qui consiste à se balader en silence, s'asseoir pour profiter de l'instant, toucher l'écorce d'un arbre, sentir l'odeur du sous-bois... Une tradition ancestrale japonaise également connue sous le nom de sylvothérapie.

Tenneville-les-Bains propose depuis peu ce concept original alliant balade et sylvothérapie en Ardenne. L'activité est disponible tout au long de l'année et est accessible à tous. Au total, la région offre 3 parcours de 900m, 5km et 7,5km au départ de Laneuville-au-Bois et d'Erneuville. À faire seul ou accompagné d'un guide, qui vous expliquera tous les bienfaits de la pratique.

Les bienfaits du bain de forêt

Le bain de forêt produit des effets positifs sur la santé mentale et physique et permet de :

se reconnecter à la nature

se recentrer sur l'essentiel

soulager sa charge mentale.

Plus d'infos: les prochains bains de forêt sont organisés les 20, 23 et 26 août. Le prix varie en fonction des prestations. Inscrivez-vous sur www.baindeforet.be/events/category/bain-de-foret-accompagne/.

