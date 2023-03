Cet immeuble classé, réaménagé au milieu du XVIIIe siècle en un élégant hôtel particulier, a aujourd'hui été transformé en musée des Arts décoratifs. A l'arrière, un magnifique jardin à la française ajoute à la beauté du lieu.

Au XVIIe siècle, en plein centre-ville, à deux pas de la cathédrale. En partie reconstruit en 1751, il est depuis lors resté grosso modo inchangé dans ses structures, toutes en élégance, avec d'agréables jardi...

Au XVIIe siècle, en plein centre-ville, à deux pas de la cathédrale. En partie reconstruit en 1751, il est depuis lors resté grosso modo inchangé dans ses structures, toutes en élégance, avec d'agréables jardins à la française, une cuisine aux carrelages vernis, le boudoir de la comtesse, un "cabinet chinois" ou encore des pièces d'apparat aux murs lambrissés et couverts de cuir de Cordoue.Récupéré vide par la ville dans les années 1930 et transformé depuis lors en musée des Arts décoratifs, l'hôtel de Groesbeeck-de Croix a peu à peu acquis de nombreuses pièces de mobilier avec un objectif: permettre au public de se plonger dans le quotidien et l'intimité d'une famille aisée des XVIIIe et XIXe siècle, comme si celle-ci s'était absentée de la maison l'espace d'un instant. à terme, les lieux seront intégrés au pôle muséal des Bateliers, reliant trois musées de la ville par un jardin..