Pour trouver des cours d'eau sauvages et bucoliques en Belgique, il n'est pas toujours nécessaire d'aller en Ardenne..

En Campine anversoise, la Grande Nèthe, affluent de l'Escaut, donne naissance à des paysages superbes, nimbés d'un silence presque total. L'un des meilleurs endroits pour la découvrir est le "Grote Netewoud" ("bois de la Grande Nèthe"), situé entre Geel, Mol, Baelen et Meerhout, et regroupant plusieurs réserves naturelles établies auprès de la rivière, sur une superficie de plus de 400 hectares. Au menu: des paysages oscillant entre marais, landes fleuries de bruyères, prairies humides, dunes dérivantes et forêts marécageuses. Le tout parsemé de points-noeuds, ce qui en fait un petit paradis pour les randonneurs. L'un des itinéraires de randonnée traversant le Grote Netewoud a d'ailleurs été élu "promenade de l'année 2022" lors d'un concours réalisé par l'asbl Natuurtpunt et les services touristiques de la province d'Anvers. D'une longueur de 14km, la promenade en boucle "Scherpenbergen-De Hutten" débute à Meerhout, au centre d'accueil de Natuurpunt, établi dans un moulin à eau rénové du XVIIe siècle. Elle s'élance ensuite à travers la nature et prévoit plusieurs aires de repos ou de pique-nique. 14 kilomètres, c'est un peu trop long pour vous? Pas de panique: basée sur le système des points-noeuds, la balade peut facilement être adaptée, pour se ménager des raccourcis.