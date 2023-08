Saviez-vous que la Wallonie comptait 12 parcs naturels? Des territoires aux paysages remarquables qui abritent une flore et une faune encore nombreuses et diversifiées. On vous l'assure, ils valent le détour!

Ces parcs naturels ne constituent pas à proprement parler des espaces sauvages, à l'instar des parcs naturels américains, mais plutôt des environnements préservés, dans lesquels les habitants essayent de cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible avec la nature environnante. Tous, ou presque, sont situés aux confins de la région. Les paysages y oscillent entre zones rurales, forestières et humides, dans lesquelles sont disséminés de nombreuses petites pépites patrimoniales, villages de charme, gîtes et restaurants de caractère où il fait bon se poser.

Le Parc naturel des sources (Spa)

Si tout le monde connaît le Parc naturel des Hautes Fagnes, d'autres parcs sont bien moins célèbres et fréquentés, ce qui assure des promenades loin de la cohue... Un exemple parmi d'autres: le Parc naturel des Plaines de l'Escaut, qui recouvre une grande partie de la Wallonie picarde, où les méandres paresseux du fleuve ont donné naissance à de nombreuses zones humides, étangs, marais, et canaux.... Il s'y trouve aussi l'un des plus beaux châteaux de Wallonie, Beloeil, ou encore les anciens minages de Bernissart, où furent déterrés des dizaines de fossiles d'iguanodon. Pour découvrir ces parcs naturels, l'Association des sentiers de grande randonnée a sorti il y a quelques mois un topo-guide en deux tomes, regroupant 36 promenades en boucle, d'une vingtaine de kilomètres chacune, au sein des différents Parcs naturels wallons. Contrairement aux GR classiques, celles-ci sont prévues pour revenir à leur point de départ, facilitant grandement l'organisation pratique de la randonnée.

Le Parc naturel de l'Ardenne méridionnale. © thomas meunier

Ces parcs naturels ne constituent pas à proprement parler des espaces sauvages, à l'instar des parcs naturels américains, mais plutôt des environnements préservés, dans lesquels les habitants essayent de cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible avec la nature environnante. Tous, ou presque, sont situés aux confins de la région. Les paysages y oscillent entre zones rurales, forestières et humides, dans lesquelles sont disséminés de nombreuses petites pépites patrimoniales, villages de charme, gîtes et restaurants de caractère où il fait bon se poser. Si tout le monde connaît le Parc naturel des Hautes Fagnes, d'autres parcs sont bien moins célèbres et fréquentés, ce qui assure des promenades loin de la cohue... Un exemple parmi d'autres: le Parc naturel des Plaines de l'Escaut, qui recouvre une grande partie de la Wallonie picarde, où les méandres paresseux du fleuve ont donné naissance à de nombreuses zones humides, étangs, marais, et canaux.... Il s'y trouve aussi l'un des plus beaux châteaux de Wallonie, Beloeil, ou encore les anciens minages de Bernissart, où furent déterrés des dizaines de fossiles d'iguanodon. Pour découvrir ces parcs naturels, l'Association des sentiers de grande randonnée a sorti il y a quelques mois un topo-guide en deux tomes, regroupant 36 promenades en boucle, d'une vingtaine de kilomètres chacune, au sein des différents Parcs naturels wallons. Contrairement aux GR classiques, celles-ci sont prévues pour revenir à leur point de départ, facilitant grandement l'organisation pratique de la randonnée.