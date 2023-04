Le ZooParc de Beauval a inauguré à Saint-Aignan, dans le centre de la France, sa Grande Volière sud-américaine, présentée par le parc zoologique comme la plus grande volière d'Europe.

La volière, qui accueille plus de 500 oiseaux et une trentaine de mammifères, mesure 36 mètres de haut, sur une surface de 1,6 hectare.

La visite se fait par des passerelles et des ponts de singes, à une hauteur de 6 à 10 mètres du sol, dont une partie de la surface est occupée par des pièces d'eau et des vasières. "Je souhaitais que les visiteurs soient en suspension dans les airs. (...) Les oiseaux passeront en-dessous et au-dessus d'eux. (...) Les animaux sont chez eux. Les visiteurs ne peuvent pas descendre au sol", a ajouté M. Delord.

Au total, 33 espèces d'oiseaux sud-américains seront réunies dans la volière, comme des siffleurs du Chili, des pénélopes à gorge bleue, des urubus à cou jaune ou encore des ibis, des flamants rouges de Cuba et des cariamas huppés.

© AFP

Recréer les "symbioses" naturelles

Ces espèces, "qui se croisent dans la nature", permettront de recréer les "symbioses" qui se créent dans leur milieu naturel en Amérique du Sud, a précisé Teddy Depie, le responsable des oiseaux du site.

Côtés mammifères, des tamanoirs (fourmiliers géants) et des coatis roux évoluent aussi en liberté dans la volière, ainsi que trois espèces de singes: des hurleurs roux, des atèles noirs de Colombie (singes-araignées) et des sakis.

Tous les animaux sont nés à Beauval ou en captivité dans d'autres parcs zoologiques dans le monde, a indiqué le ZooParc.

