7 sorties étincelantes avec enfants pour la Noël

Les étoiles du Petit Prince

A l'occasion de la Fête des Lumières, baladez-vous sur un parcours interactif de trois kilomètres, parsemé de huit installations scintillantes créées par des artistes belges et internationaux. L'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry servira de fil rouge pour cette expérience magique !

Point de départ et point info : Toerisme Knokke-Heist, 660 Zeedijk. Jusqu'au 6/1. Gratuit.www.fetesdeslumieresknokkeheist.be

Les sculptures de glace illuminées

Cent projections vidéo illuminent les panoramas de soixante sculptures de glace, à une hauteur d'au moins 4 mètres, lors du Festival de sculptures de glace, à Bruges. Un spectacle époustouflant de cristal, de projections et de musique ! Des vêtements chauds sont vivement recommandés pour ce voyage magique d'une à deux heures à -6 °C...

Palais de Glace Numérique, place de la Gare, Bruges. Jusqu'au 6/1. Prix : 12 €. Infos : www.glace.be

Le festival China Light Zoo

Un palais et un dragon de trente mètres, un phénix de cinquante mètres et une scène avec un bateau-dragon de soixante mètres de large ! D'impressionnants objets lumineux vous racontent l'histoire aussi mythique que romantique de la princesse Lotus et de son bien-aimé... Tous les soirs, cette princesse se transforme à maintes reprises en papillon et vice versa. Un festival chinois plein de couleurs au parc zoologique d'Anvers.

Zoo d'Anvers, 20-26 Koningin Astridplein. Jusqu'au 13/1. Prix : àpd 15 €. Infos : 03 224 89 10 www.zooantwerpen.be

La parade de chevaux féerique

Des chevaux gonflables géants et illuminés défileront comme dans un rêve éveillé... Un spectacle qui sera suivi d'un feu d'artifice sur la plage de Coxyde-Oostduinkerke. Par ailleurs, toujours sur la plage, ne manquez pas une balade dans la forêt de Noël (du 22/12 au 6/1) ou d'assister, au Musée de l'Abbaye des Dunes, au Festival de contes (27/12) pour écouter des histoires sur la lumière et l'espoir au coeur des ténèbres de l'hiver...

"FierS à Cheval", Zeelaan, Coxyde. Le 22/12 à 18h. Gratuit. Infos : www.visitkoksijde.be

Le Père Noël et les Oiseaux

L'oiseau refuse de s'envoler. La porte refuse de s'ouvrir. Il paraît même que les arbres sont en train de mourir ! Et le Père Noël est introuvable. Et Mademoiselle Rose et Monsieur Pivoine sont désespérés. Quand ... Tout à coup ! Ce spectacle féerique, parmi les guirlandes scintillantes et les sapins majestueux, vous emmène à la recherche du bonhomme barbu habillé de rouge !

Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie - Bruxelles,47 Rue Saint-Martin, Tournai. Les 15, 16, 19 et 22/12. Prix : 9 €. Infos : www.maisondelamarionnette.be. Réservations indispensables: 069 88 91 40 ou maisondelamarionnette@skynet.be.

Le show de Noël de Plop et ses amis

Maya l'abeille, Bumba, Mega Mindy, Pat le pirate, Fred & Samson, les Lutins Plop et, pour la première fois sur une scène francophone, Blinky Bill et les héros de Garde de Nuit évolueront au coeur d'une fête foraine grandeur nature. Au programme : rires en pagaille, tubes à gogo et sensations fortes dans des décors grandioses !

Représentations à 11h et 14h. Le 15/12 au WEX (Marche-en-Famenne) ; 23/12 au Cirque Royal (Bruxelles) ; le 26/12 au Théâtre Royal (Mons) ; le 28/12 au Forum (Liège) ; le 30/12 à l'Aula Magna (Louvain-la-Neuve). Billetterie : https://studio100.com/be/fr/shows/spectacles/le-show-de-noel-2018

Un palais chocolaté magique

Un univers de rêve et de gourmandise vous attend au 2e festival de sculptures en chocolat, réalisées à la main par une vingtaine d'artisans du monde entier. Eléphants, singes ou encore lions, illustreront, en or noir et en taille réelle, le thème de la jungle. Sont prévus : des ateliers pour enfants et des dégustations. On peut même tremper sa brochette de fruits dans une fontaine de chocolat au coeur de l'exposition !