Vos petits-enfants viennent loger chez vous durant les vacances et vous ne savez pas comment les occuper? On a listé une série d'activités à faire en famille. Amusement garanti!

1. Un escape game

Entrez dans la peau d'un détective en tentant un Escape Game. Enfermés dans une pièce, vous disposerez de 60 minutes pour résoudre une énigme qui vous libérera. Parmi les salles thématiques disséminées en Belgique, nous avons testé "Le vol du Manneken Pis". Au fil d'indices, il faut retrouver la planque du malfrat pour restituer la célèbre statue à la ville de Bruxelles. Réflexion, adrénaline et rires!

www.escapehunt.com

2. Le domaine de Bokrijk

Baladez-vous dans le plus grand musée à ciel ouvert du pays, à Genk. Là, des bâtiments authentiques ébauchent une vision captivante de la vie de nos ancêtres dans la campagne flamande. Découvrez, par exemple, une vieille classe d'école et l'artisanat d'antan : atelier pain, textile, bois... Avec des animaux et une plaine de jeux.

www.bokrijk.be

3. Une balade en draisine

Profitez du magnifique paysage ardennais en pédalant, à votre rythme, sur une ancienne voie ferrée. Vous enfourcherez les selles d'un étrange véhicule nommé draisine pour relier les gares de Leykaul et Sourbrodt. Une balade au son amusant sur 14 km au total. De retour à Leykaul, dégustez une gaufre de Liège dans un wagon des années 50. Une excursion testée et approuvée par toute la famille!

www.railbike.be

4. Un musée sur les illusions

Décors renversés, kaléidoscopes et autres trompe-l'oeil... Rendez-vous dans un des deux musées consacrés aux illusions, à Bruxelles. Des phénomènes contre-intuitifs titilleront votre cerveau qui essayera (parfois longtemps) de comprendre ce que vous voyez. Bluffant! Un endroit insolite qui fascine et émerveille même les ados blasés. Si, si, c'est du vécu.

www.illusionbrussels.be et www.museumofillusions.be

5. Des expériences scientifiques

Energie, corps humain, nature, sport, chimie, phénomène météorologiques... Adonnez-vous à une foule d'expériences scientifiques, physiques, sensorielles et étonnantes au centre Sparkoh!, sur un ancien charbonnage, à Frameries. Un autre centre des sciences, Technopolis, à Malines, a tout autant passionné petits et grands de notre famille.

www.sparkoh.be et www.technopolis.be

6. L'Euro Space Center

Glissez-vous dans la peau d'un astronaute dans ce parc d'attractions sur l'espace, à Transinne. Tests d'aptitudes, simulateurs, voyage spatial, visite d'un village martien... De cette aventure éducative incroyable sur l'Univers, vous reviendrez tous avec des étoiles plein les yeux!

www.eurospacecenter.be

7. Une chasse au trésor

Avec l'application gratuite Totemus, (re)découvrez les richesses du patrimoine belge de manière ludique et interactive, au fil de jeux de piste grandeur nature. A pied ou à vélo, progressez d'un point d'intérêt touristique à l'autre, en résolvant des énigmes, pour trouver où se cache (symboliquement) le Totem. Les aventuriers collectionnent alors des points échangeables contre des cadeaux.

www.totemus.be

