Crise sanitaire oblige, Noël et Nouvel An auront un goût particulier cette année, on le sait. Mais ce n'est pas une raison de se refuser des gourmandises festives... Que du contraire !

Plus que jamais, les chocolats et autres biscuits sont sources de réconfort pour les gourmands que nous sommes tous, avouons-le. Voici une sélection de douceurs alléchantes à offrir à vos proches, à déguster avec votre bulle ou à savourer tout seul (pour en avoir plus !) :

Neuhaus

Avec notre bulle, nous boirons certainement... des bulles! Découvrez ce coffret contenant quatre sortes de pralines innovantes qui s'accordent avec quatre types de champagnes (brut, demi-sec, rosé ou millésimé): une au citron et chocolat blanc; une au caramel et miel; une au chocolat noir avec des notes de pomme; et une à la ganache intense de chocolat noir avec une pointe de piment. Pour les connaisseurs et les amateurs aussi, bien sûr!

. © Neuhaus

Delacre

Des boîtes métalliques scintillantes aux couleurs, aux paysages et aux joyeuses scènes de vie de Noël! Sous le couvercle, (re)découvrez les incontournables biscuits de votre enfance comme les cigarettes russes, les Biarritz, les DéliChoc, les Marquisettes.... Une généreuse sélection (seize variétés de biscuits) à partager en famille ou à savourer tranquillement dans son canapé.

. © Delacre

Galler

Des bâtonnets ou mini-tablettes de chocolat au lait avec un coeur praliné croustillant aux notes d'épices ; de chocolat noir aux deux caramels ; de chocolat noir avec un praliné aux éclats de speculoos... Laissez-vous tenter par ces saveurs festives réunies notamment dans des boules de Noël à accrocher au sapin avant une dégustation certainement imminente !

. © Galler

Galler. Boule de Noël (5 mini-tablettes & 10 bâtonnets). Prix : 8,95 €. www.galler.com

Philip's Biscuits

Le soir de Noël, la petite Clara reçoit un casse-noisette de son oncle. Pendant la nuit, les jouets s'animent dans le salon et le casse-noisette se transforme en prince... Plongez-vous dans la féerie de ce ballet de Tchaïkovski grâce à ces magnifiques boîtes en étain. A l'intérieur, un assortiment de biscuits très appétissants.

. © Philip's Biscuits

Philip's biscuits. Prix : 20 € (200 gr). www.philipsbiscuits.online

Leonidas

A côté d'une gamme de quatre petits sapins gourmands, dégustez six adorables petites boules de Noël aux saveurs variées: noir praliné, lait caramel salé, lait praliné pétillant, lait pâte noisettes, lait praliné biscuit et blanc praliné riz soufflé. A proposer au café et/ou à grignoter devant la télé!

. © Leonidas

Jules Destrooper

L'une des boîtes présente un village de Noël sous les flocons de neige ; l'autre arbore un salon avec une cheminée, des chaussettes de Noël et un sapin décoré avec... des galettes fines au beurre. Vous l'aurez deviné, ces jolis écrins abritent plusieurs exemplaires ce biscuit belge emblématique ! Saviez-vous que la recette familiale secrète de cette galette dorée et croustillante est la même depuis le XIXe siècle ?

. © Destrooper

Marcolini

Sous sa verdure fondante, le roi des forêts abrite des truffes et des pralines surnommées "petits câlins". Parmi les saveurs : croustillant à la noisette et caramel aux pignons de pin, parfumé au citron, coque en chocolat blanc; ou encore Gianduja au café et caramel aux noix de pécan, parfumé aux quatre épices, coque en chocolat au lait. Une idée de cadeau pour leplaisir des yeux et des papilles...

. © Marcolini

Marcolini. Prix : 119 €. www.eu.marcolini.com

