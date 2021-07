Cet été, on va préparer d'exquises confitures de fraises, de myrtilles, de mûres, de figues, d'abricot... Voici quelques conseils pour les réussir du premier coup. Bon appétit !

1. Le bon fruit

Optez pour des fruits de saison, de bonne qualité, riches en saveurs et en vitamines. Le fruit est l'ingrédient de base de la confiture. On ne doit donc pas les choisir au hasard. Si possible, préférez des fruits locaux, de proximité, quitte à directement aller les chercher chez le producteur. Vous êtes ainsi sûrs qu'ils n'ont pas subi de réfrigération durant leur transport.

2. En grande quantité

Préparez d'un coup une grande quantité de confiture, histoire de tenir tout l'hiver, jusqu'à l'été suivant, avec vos bocaux gourmands.

3. Le sucre adapté

Le sucre est en soi un excellent conservateur. Préférez le sucre gélifiant et suivez les instructions sur le paquet ou comptez le même poids en fruits et en sucre. En effet, pas question de se lancer dans des improvisations ou des dosages à la louche. La cuisine est une science exacte : il faut donc respecter les quantités.

4. Des fruits marinés

Coupez les fruits en morceaux et laissez-les mariner une nuit nappés de sucre. Vous renforcerez ainsi leur saveur.

5. La juste cuisson

Ne laissez pas la confiture cuire trop fort ou trop longtemps: elle risquerait de perdre en goût et en saveur. Pour réussir une confiture, on la fait cuire entre 20 et 45 minutes à feu vif, sans couvercle, et en remuant souvent pour éviter qu'elle n'attache dans le fond.

6. Une petite touche de citron

Ajoutez un peu de jus de citron pour que la confiture épaississe et garde sa couleur et son goût.

7. Des pots et couvercles stérilisés

Stérilisez soigneusement vos bocaux pour éviter que des bactéries ne s'invitent dans votre pot de confiture. Pour ce faire, il suffit de plonger pots et couvercles dans l'eau bouillante durant 5 minutes puis de les retourner sur un torchon propre afin de les laisser sécher.

