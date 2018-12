6 bonnes raisons de fêter Noël à Vienne

1 - Flâner dans le château de Schönbrunn

Facilement accessible depuis le centre ville, le château de Schönbrunn se dresse de manière imposante. Dans la lumière hivernale, cette résidence impériale couleur d'ocre semble sortie d'un conte de fée. Dans la cour d'honneur se tient l'un des marchés de Noël les plus romantiques de la ville. Au XVIIIe siècle, le château de Schönbrunn fut la résidence d'été de Marie-Thérèse Schönbrunn et de ses 1.500 sujets. C'est aussi dans les 40 appartements du palais, aujourd'hui ouverts au public, que son arrière-arrière-petit-fils François-Joseph et son épouse Sissi passaient leurs étés. Sissi - immortalisée au cinéma par l'actrice Romy Schneider - était considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque. Consciente de sa beauté, elle consacrait une grande partie de son temps au sport pour garder la ligne. Son cabinet de toilette, où on peut admirer ses brosses à cheveux, est le témoin de longues heures passées à parfaire son apparence.

