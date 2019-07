Qu'il s'agisse des réservations, du moyen de transport ou des dépenses effectuées sur place, les habitudes de vacances des baby-boomers sont bien différentes de celles des millennials, révèle une enquête réalisée par MasterCard auprès de 1001 Belges de 55 à 70 ans.

Si vous partez en voyage au soleil, que vous ayez 30 ou 60 ans, vous emportez tout naturellement un flacon de crème solaire, un maillot de bain et des lunettes de soleil. Mais pour ce qui est des réservations ou de la destination choisie, les deux groupes d'âge se distinguent de par leurs comportements, selon une étude récente menée par MasterCard. Mais quelles sont donc les habitudes de voyage des (grands-)parents ?

Le choix de la destination

Si les baby-boomers voyagent souvent moins loin que leurs enfants, préférant des destinations telles que la France (pour 27% des sondés) ou l'Espagne (pour 13% des sondés), ils partent cependant plus longtemps et plus souvent. 61% des Belges issues de générations plus âgées vont en effet opter pour des vacances à la plage ou des city-trips dans des destinations européennes. Leurs voyages durent souvent plus d'une semaine (pour 24% des sondés), voire deux semaines (pour 11% des sondés).

La réservation du voyage

Au moment de réserver leurs vacances, les Belges âgés de plus de 55 ans conservent encore leurs vieilles habitudes : ils se rendent dans des agences de voyages Il en va de même pour la réservation de leur logement. Seuls 25% d'entre eux iront sur des sites de voyages ou des applications qu'ils connaissent suffisamment. Dans ce cas-là, ils préfèrent des sites comme booking.com (29% des sondés) ou, beaucoup plus rarement, Airbnb (6% des sondés).

Pour les millennials, les tendances vont davantage vers la réservation en ligne : 41% d'entre eux réservent sur booking.com, 19% sur Trivago, 17% sur Airbnb, 13% sur TripAdvisor et 10% sur Hotels.com.

Petit constat surprenant : les baby-boomers paient plus souvent leur logement par carte (73%) que les générations plus jeunes (58%). Leurs raisons : ils trouvent cela plus pratique, plus sûr et plus rapide.

Se déplacer jusqu'au lieu de vacances

Alors que les jeunes n'hésitent pas à emprunter des moyens de transports alternatifs comme l'avion (50%), le train (16%) ou le bus (15%) pour atteindre leur destination, plus de 50% des (grands-)parents voyagent toujours en voiture. La plupart d'entre eux utilisent d'ailleurs leur propre voiture, raison pour laquelle ils préfèrent partir plus près.

Le budget sur place

Pour ce qui est du budget, les générations plus âgées consacrent une plus grande part de leur argent à la réservation d'un logement (ils y accordent en moyenne 530€). Viennent après les dépenses prévues pour la gastronomie (avec 316€), et enfin le shopping (88€). Les millennials, quant à eux, accordent une plus grande importance au budget prévu pour les activités gastronomiques et les souvenirs (avec respectivement 353€ et 168€). Mais au total, ce sont bien les (grands-)mères qui dépensent le plus pour leurs vacances (30% de plus que leurs (petites-)filles).

Une fois encore, on remarque que les baby-boomers préfèrent les paiements électroniques.