Un sujet de conversation pour amuser votre bulle au repas de Réveillon? Racontez l'une ou l'autre coutume originale pratiquée, en fin d'année, à l'étranger. Etonnement garanti!

La chaussure volante

En République tchèque, la tradition veut que les femmes célibataires se mettent dos à la porte ouverte de leur maison pour jeter une chaussure par-dessus l'épaule. L'avant du soulier pointe vers la porte? Champagne! Cela signifie qu'elles se marieront dans l'année.

Les balais cachés

En Norvège, le soir du Réveillon, on cache les balais de la maison non pas par ras-le-bol du ménage mais par superstition! Eh oui, on craint que des sorcières ne s'en emparent pour s'envoler pendant la nuit. Une coutume qui remonte à plusieurs siècles afin de se protéger des sorcières et autres esprits maléfiques.

La bûche à friandises

Connaissez-vous "Caga Tiò", littéralement "L'oncle qui fait caca"? Il s'agit d'une bûche de bois creuse, au nom peu glamour mais au visage souriant, que les enfants remplissent de friandises, à partir de début décembre. A Noël, on frappe fort sur ce petit tronc avec un bâton, tout en chantant, pour qu'il expulse bonbons, chocolats et autres douceurs. Un rituel qui fait le bonheur des petits et grands gourmands en Catalogne.

© GETTY IMAGES

L'araignée dans le sapin

Dans certaines régions d'Ukraine, les sapins de Noël sont décorés avec des toiles d'araignées (fausses, ouf! ) afin de s'assurer chance et prospérité pour l'année à venir. Une légende raconte que, durant la nuit de Noël, une gentille araignée se mit à tisser une toile scintillante sur l'arbre nu d'une famille trop pauvre pour le décorer. A leur réveil, les enfants furent émerveillés...

Le cornichon de la chance

Aux Etats-Unis, parmi les autres décorations du sapin de Noël, on accroche... un cornichon en verre soufflé! Caché entre les branches et de couleur verte, il est difficile à repérer. Le premier à le trouver reçoit un cadeau supplémentaire voire une année de bonne fortune. L'origine de cette curieuse coutume reste confuse (elle pourrait venir d'Allemagne). Mais qu'importe, ça vaut le coup de se piquer aux épines en farfouillant dans le sapin, non?

Le cornichon de la chance © BELGAIMAGE

