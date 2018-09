5 sorties à la Fête de la BD

La Balloon's Day Parade

Betty Boop, Gaston Lagaff, Le Chat ou encore Lucky Luke....Gonflée à bloc, l'incontournable Balloon's Day Parade revient pour vous faire découvrir les personnages de BD géants sur les grands axes de la capitale. Comme chaque année, un ballon supplémentaire intègre la parade. Pour son 60e anniversaire, c'est le célèbre personnage bleu de Peyo qui schtroumpfera la journée !

Samedi 15/9. Gonflage dès 10h. Départ à 15h depuis rue Ravenstein & Rue Montagne de la Cour. Arrivée : 18h sur les Boulevards du Centre.

Une expo sur Alix

Dans le cadre des 70 ans du héros gallo-romain Alix, les éditions Casterman vous proposent deux expositions. Dans la première, "Alix - L'art de Jacques Martin" (15/9 au 31/12), près d'une centaine d'originaux du pionnier de la BD historique dialoguent avec les pièces des collections du Musée Art & Histoire. La seconde "Alix - Veni, Vidi, Vici" présente au CBBD (jusqu'au 14/10) les planches du nouvel album de la série Alix, signé par David B et Giorgio Albertini. Un duo de passionnés d'histoire et férus depuis leur enfance du héros gaulois créé par Jacques Martin en 1948.

Un match d'impro

Ces derniers mois, une étrange tension semble animer les relations entre Spirou et Fluide glacial, deux des monuments de la presse périodique BD. Tous les coups semblent permis. Observateur avisé de cette guerre, Thierry Tinlot, ancien rédacteur en chef des deux journaux, se pose en entremetteur en proposant un match d'impro lors de la Fête de la BD. Une seule arme : l'humour ! Comédiens et dessinateurs y défendront l'honneur de leur magazine respectif. On parle de Berco et Munuera côté Spirou et Jean-Christophe Chauzy et Ju CDM du côté de chez Fluide...

En collaboration avec la Ligue d'Improvisation Belge Professionnelle. "Spirou vs Fluide glacial: le clash !". Le 15/9 à 18h - Salle M de BOZAR. Prix : 9€.

Séance "Les Vieux Fourneaux"

A l'occasion de la sortie en salle fin août de l'adaptation au cinéma (film réalisé par Christophe Duthuron ; avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol) de la bande dessinée phénomène "Les Vieux Fourneaux", créée par Wilfrid Lupano et Paul Cauuet, la Fête de la BD propose une séance spéciale en présence des auteurs de la bande dessinée. Le pitch ? "Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !

Le 15/9 à 14h - Salle M de BOZAR. Prix : 7€.

Le Festival au Parc

Des animations variées sont prévues dans le Parc de Bruxelles. Parmi elles, le 5e Festival Spirou qui sera l'occasion de participer à des dédicaces, ateliers, expos, débats, de rencontrer des auteurs et une partie de l'équipe de la Rédac' du Journal Spirou et des Éditions Dupuis. Notons la présence du scénariste français Fabien Vehlmann, co-auteur depuis 2009 de la série culte "Spirou et Fantasio" qui proposera, entre autres, trois conférences exclusives aux thèmes "Montrer l'invisible", "Ecolo Groove" et "renouveler la BD érotique". Par ailleurs, le pavillon international accueille 17 représentations culturelles étrangères, dont le Portugal, la Lituanie, la Pologne ou encore la Turquie, pour faire découvrir leur patrimoine BD à travers une exposition commune, des conférences, des séances de dédicaces ou encore des ateliers.

Fête de la BD. Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre. Infos et réservations : https://visit.brussels/fr/sites/comicsfestival