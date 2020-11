Rien de tel qu'un voyage gourmand pour se remonter le moral. Partez à la découverte de la Belgique grâce à cinq excursions gastronomiques. Régalez-vous !

BRUXELLES - EXCURSION GOURMANDE EN COMBI VW

Partez en minibus rétro à la découverte de trois endroits bruxellois authentiques où vous régaler d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Une escapade épicurienne que votre guide-chauffeur parsèmera d'anecdotes sur l'histoire et la vie locale !

Une fois à bord de ce véhicule mythique des années 70, l'idée est de faire deviner aux passagers les étapes de leur soirée, à coups d'indices. Ok... Nous vous dévoilons quand même déjà le programme ! L'entrée se dégustera dans un lieu controversé, soit un ancien hôtel de passe ou "Maison d'amour". Situé dans le quartier Matonge, le luxueux Hôtel Le Berger a été imaginé dans les années 30 pour répondre au besoin de riches entrepreneurs à la recherche d'un endroit confortable et discret pour passer du bon temps avec leurs maîtresses... Là, vous visiterez une des chambres rénovées et vous savourerez des antipasti au restaurant du rez-de-chaussée. Ensuite, vous repartirez en minibus pour découvrir le plat principal. Ce sera une spécialité belge servie au coeur d'un autre lieu d'exception : une table d'hôtes installée dans un appartement des galeries royales Saint-Hubert ! L'histoire de ce splendide passage et quelques détails architecturaux seront expliqués. Encore un petit creux? Direction "Le Barboteur" pour la dernière halte gourmande. Dans cette bièrothèque originale, un zythologue vous parlera de l'alliance bière-dessert. Vos papilles rencontreront ainsi des produits de saison belges, proposés avec des mousses issues d'un travail artisanal pointu. Bref, une expédition by night instructive avec des tablées chaleureuses ! Par beau temps, à voir le nombre de cyclistes attablés aux terrasses des cafés, on se dit que, décidément, bière et vélo font bon ménage. Ça tombe bien - enfin façon de parler - une carte des bières " Plan Bier " rassemble plusieurs brasseries et cafés aussi charmants qu'accueillants. Le tout est destiné aux cyclistes qui, de route en route, vont parcourir un des plus beaux paysages de Flandre, celui des Ardennes flamandes. Le "Plan Bier" reprend tous les arrêts agréables, les randonnées et les lieux dédiés à la culture brassicole... Un exemple de route ? Audenarde est aussi le point de départ de la Bruinroute. Elle vous fera passer par plusieurs brasseries, mais aussi quelques pavés et pentes abruptes. À Audenarde ou ailleurs, le dessein des routes de la bière est très clairement de recharger ses batteries entre deux coups de pédale, de passer dans lieux pittoresques aux saveurs houblonnées ou d'autres qui ont forgé la légende du "Tour des Flandres". Kwaremont ou le Valkenberg, ça vous inspire ? La frite est-elle vraiment née en Belgique ? D'où vient la pomme de terre ? Comment préparer une bonne frite ? Il existe désormais un endroit, aussi incongru que prestigieux, qui répond à toutes ces questions. Un superbe bâtiment ancien au coeur de la ville de Bruges. C'est ici, dans cette " Saaihalle " estampillée " anno 1399 " que se réunissaient au Moyen Âge les commerçants génois. Et c'est ici qu'aujourd'hui chacun peut trouver des réponses à toutes les questions qu'on se pose sur la pomme de terre et sa façon de la manger. Première surprise : ce tubercule venu d'Amérique du Sud ne ressemble pas toujours à la bintje qui sert à préparer nos frites. Avec des formes et couleurs les plus inattendues, la pomme de terre est une excentrique ! Et est la plante cultivée qui possède le plus de diversité : 4.000 variétés sauvages rien qu'au Pérou. Les premiers plants seraient arrivés en Belgique via les îles Canaries en 1567 mais il fallut du temps avant qu'elle n'acquière ses lettres de noblesse, victime de nombreuses superstitions. La seconde partie est entièrement consacrée à la frite. Elle mentionne notamment la légende selon laquelle la frite pourrait être née chez nous, sur les bords de Meuse namuroise, où les riverains faisaient frire de petites lamelles de pomme de terre pour remplasser les fritures de poisson en hiver. La grande salle nous ramène aux friteuses de nos grands-mères. Sans oublier ces étonnants appareils à couper les bâtonnets de pomme de terre ! Une telle découverte vous mettra en appétit. Et c'est tant mieux car la visite se termine par une dégustation dans les règles de l'art ! Quel plaisir de se désaltérer avec une bonne bière bien fraîche après une balade à vélo ! Mais après plusieurs heures à pédaler à travers les paysages vallonnés de la Vallée de la Senne, vous aurez peut-être besoin d'un lambic ou d'une gueuze (mélange de lambics jeunes et vieux qui continue sa fermentation en bouteille), ultimes boissons rafraîchissantes. Cette bière régionale doit son goût acidulé aux levures sauvages présentes dans l'air du Pajottenland et de la Vallée de la Senne, régions de la Ceinture verte situées au sud-ouest de Bruxelles. Enfourchez votre vélo et partez à la découverte de plusieurs brasseries de lambic et de gueuzeries dans la Vallée de la Senne. Le départ du LamBIKEtour est donné dans le Lambic-O-Droom, le centre pour visiteurs de la brasserie 3 Fonteinen à Beersel. Cette institution est l'une des dernières brasseries de lambic et distilleries de gueuze traditionnelles dont les brassins peuvent porter la mention de " Vieille Gueuze ". Le circuit vous emmène à la découverte de brasseries dans et autour de Beersel, alors que la commune est surtout connue pour son château de conte de fée.Le Geuzetour est balisé sur un itinéraire cyclable à points-noeuds et propose en partie de découvrir les mêmes lieux d'intérêt que le LamBIKEtour. Cette balade sera aussi l'occasion de découvrir d'autres pépites vertes présentes dans la région : le domaine provincial de Huizingen et le Bois de Hal. Ces deux circuits font environ 35 km. Un détail, penserez-vous, si ce n'est qu'il vous faudra parfois mordre dans le guidon pour passer les dénivelés de 30 à 145 m. Raison de plus pour vérifier à l'avance les heures d'ouverture des brasseries pour être sûr de pouvoir siroter cette gueuze bien fraîche en cours de route. Tout part d'un projet un peu fou... Au début des années 2000, Etienne Bouillon, maître distillateur belge et passionné de whisky, a pour projet de créer le premier single malt de Belgique. Son objectif ? Marier le savoir-faire écossais au terroir si particulier de la Hesbaye " sèche ". Une alchimie gagnante : le Belgian Owl est désormais un whisky très réputé et exporté jusqu'aux USA !Pas de quoi donner la folie des grandeurs à la distillerie : celle-ci reste bien ancrée sa ferme hesbignonne typique du XVIIe siècle, et s'est depuis lors ouverte au public. La visite guidée permet de découvrir les secrets de fabrication du single malt, notamment sa distillation dans deux superbes alambics de cuivre de 1898, en provenance directe d'Ecosse. Mais que serait une visite de distillerie sans dégustation ? En fin de parcours, vous pourrez découvrir le goût du grain malté, le boisé... Et d'étonnants arômes de pomme et de poire, typiques de ce whisky.