L'automne est la saison rêvée pour agrémenter son jardin de nouvelles plantes. Trouver le bon emplacement, améliorer la terre, stimuler l'enracinement...Les clés pour garantir la reprise dans les meilleures conditions.

Les jardiniers amateurs ont pris la fâcheuse habitude de planter frénétiquement au printemps. Pourtant, même si les végétaux vendus en conteneur autorisent théoriquement une plantation toute l'année, le bon sens veut que l'automne soit la période idéale pour mettre en terre rosiers, fruitiers, arbres et arbustes à feuillage caduc. En respectant, comme le faisaient nos anciens, le rythme des saisons et de la nature, chacun y trouvera certainement son compte. À la faveur des précipitations automnales, les plantes s'enracineront dans une terre encore chaude. Elles démarreront ainsi avec plus de vigueur au printemps, avec de belles économies d'arrosage au cours de l'année à venir.

Préparer le terrain

Consulter les catalogues, visiter les pépinières, fouiner dans les fêtes des plantes sont de bonnes sources d'inspiration pour cerner ses envies et dénicher de nouvelles variétés. Profitez du grand nettoyage d'automne avec son désherbage et ses binages pour repérer dans vos massifs les espaces vides à garnir et les arbustes à remplacer au plus vite. N'hésitez plus à arracher les végétaux qui ne vous donnent pas satisfaction, quitte à les offrir ou les planter à un nouvel emplacement.

Prenez votre temps pour imaginer ce que sera votre jardin dès l'an prochain. Tenez compte des associations de couleurs qui feront son charme et des volumes que prendront vos plantations. Si vous manquez d'espace, agrandissez vos massifs en gagnant sur la pelouse, ce sera autant de corvées de tonte en moins.

Creusez les trous de plantation une quinzaine de jours avant de mettre en place les gros sujets et les arbres fruitiers. La terre aura tout le loisir de s'aérer et les parasites du sol de s'éclipser.

Attendez l'arrivée des pluies pour planter en toute quiétude et ne vous inquiétez pas des premières petites gelées sans incidence sur vos plantations.

Trouver une place de choix

Le succès de vos plantations repose sur le respect des besoins vitaux de chaque plante. Fiez-vous à l'étiquette qui précise l'exposition idéale (soleil, mi-ombre, ombre), l'emplacement recommandé (massif, haie, plate-bande...) et la nature du sol (frais, sec, acide, calcaire...). Mais attention, cela ne suffit pas! Vous devrez aussi tenir compte de la hauteur et de la largeur que votre plante atteindra à l'âge adulte. Les distances de plantation sont clairement indiquées. Pourtant, dans la précipitation, les novices ont tendance à planter trop serré, croyant garnir au plus vite leurs massifs. Résultat: les plantes finissent rapidement par jouer des coudes, se concurrencer et même s'étouffer en se privant de lumière. Si vous préparez le trou à l'avance, ne le remplissez pas d'eau et pensez à le recouvrir d'une bâche étanche.

Creuser un bon trou

Face à l'effort que cela demande de creuser, la question revient systématiquement: "Dois-je faire un plus gros trou?" Pour le bien-être des racines, la réponse est généralement "oui".

Comptez 60 cm de côté et de profondeur pour un arbuste en container ou en motte; 1m de côté et 70 cm de profondeur pour qu'un arbre d'ornement ou un fruitier trouvent leurs aises. Un rosier se contentera d'un trou de 50 cm de diamètre et de profondeur.

Pour une plante vivace, effectuez tout de même un trou d'un volume deux à trois fois plus gros que son godet ou son conteneur.

Stimuler l'enracinement

Avant de planter, il faut démêler les racines des plantes en pot et rafraîchir les racines nues des végétaux ligneux. Comprenez que vous devrez retailler sur un bon centimètre l'extrémité des racines blessées lors de l'arrachage en pépinière. Arbres, arbustes, plantes de haie, fruitiers et rosiers vendus en racines nues n'y échapperont pas.

Pour une coupe nette, utilisez un sécateur, voire un coupe-branche, sur les fortes sections. N'appliquez pas de cicatrisant. Enduisez plutôt les racines avec un pralin du commerce (mélange de bouse de vache, de terre argileuse et d'eau) ou, encore mieux, des nouvelles préparations bio à base d'argile verte ou de mycorhizes. Résultat: l'enracinement sera dix fois plus important dès la première année. Terminez en retaillant de moitié les rameaux juste au-dessus d'un oeil (le futur bourgeon).

Planter correctement

La terre extraite du trou de plantation mérite toujours d'être améliorée. Fumier décomposé, terreau de feuilles ou de plantation, compost maison... Tout est bon dans un volume moyen d'un tiers de terre. Pensez à alléger les sols trop lourds avec un ajout de tourbe ou de sable grossier. Les fertilisants comme la corne torréfiée et le sang desséché auront un effet à long terme.

Commencez par poser votre plante au fond du trou: si les racines s'arquent ou se retournent, c'est que celui-ci est trop petit. Remplissez-le avec la terre améliorée après avoir enfoncé un tuteur. Tirez ensuite sur la plante vers le haut, tout en la secouant, jusqu'à ce que les racines superficielles affleurent.

Le point de greffe des rosiers et des fruitiers, tout comme celui des arbres, ne doit jamais être enterré. Rajoutez 3 à 4cm de terre, puis tassez au pied, et n'hésitez pas à faire une cuvette d'arrosage cernée par un petit cordon de terre.

Pour qu'elle adhère bien aux racines, arrosez copieusement: 1 l pour une plante vivace, 10 l pour un rosier, 30 l pour un arbuste et de 50 à 100 l pour un arbre. Terminez avec un paillage de feuilles mortes ou d'écorces broyées.

Auteur Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)