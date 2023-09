Votre smartphone ou appareil photos regorge de clichés de vacances tous plus beaux les uns que les autres? Imprimez-les et créez un bel album pour les mettre en valeur!

L'album photos, véritable livre documentaire d'une vie, permet de se remémorer des instants magiques et de les partager avec d'autres. Un souvenir inégalable qu'on se plaît à réaliser soi-même, de façon traditionnelle ou en utilisant un outil moderne: le numérique.

Vous aussi souhaitez rassembler vos plus beaux clichés de vacances dans un album? Lisez ces conseils avant de vous lancer.

1. Trier

Première étape indispensable quand vous revenez de congés: faire un gros tri de vos photos. Cela vous facilitera la tâche par après (pas facile de créer un album quand on a 575 photos!). Commencez par éliminer toutes les images floues, mal cadrées, surexposées, les doublons... Une fois que c'est fait, refaites un tour de tous vos clichés pour n'en garder que les meilleurs. Attention, imposez-vous une limite. Vous ne pourrez pas toutes les mettre dans votre album.

2. Classer

Avant de passer à la mise en page, disposez vos photos dans l'ordre de votre choix. Un premier classement qui pourra bien sûr évoluer, mais qui vous permettra de gagner du temps.

3. Choisir un thème

Ne partez pas dans tous les sens, et essayez de respecter un minimum de cohérence dans le choix des éléments de mise en page (police, couleur des textes, décoration...).

4. Réaliser une belle couverture

Tout comme la façade de votre maison, la couverture de votre album photos est la première chose que l'on verra en le sortant de la bibliothèque. Appliquez-vous:

Qui/Quoi: souhaitez-vous mettre en valeur le lieu de vos vacances, ou plutôt un cliché souvenir de vous?

Où: n'oubliez pas d'indiquer sur la couverture votre destination de vacances.

Quand: mentionnez également la date de vos congés.

Vous pouvez réaliser une compo avec plusieurs photos, ou juste en sélectionner une (à condition qu'elle soit bien nette, qu'il n'y ait pas de détails peu flatteurs...).

5. Ne pas oublier le texte

Il n'est pas rare de trouver des albums photos "muets". Pas de texte, uniquement une série de clichés collés les uns aux autres. Mais quand on personnalise son album, il est toujours gai d'y lire quelques anecdotes de vacances, le lieu où ont été prises les photos, un trait d'humour par-ci par-là... Bref, privilégiez des textes qui rendent la lecture plaisante.

