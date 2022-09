À une époque où l'eau est précieuse, comment maintenir son jardin en bonne santé sans gaspiller cet or bleu?

Biner

Rien de tel que de remuer la terre, casser la "croute" en surface pour favoriser la pénétration de l'eau jusqu'aux racines afin de nourrir les plantes en profondeur et donc économiser des quantités précieuses d'eau. En plus, vous enleverez certaines mauvaises herbes qui volent une partie de l'eau destinée à vos plantations.

Pailler

Outre favoriser la pénétration de l'eau, mieux vaut également prévenir son évaporation. Et pour ce faire, le paillage du sol est la technique idéale. Cela consiste à couvrir de paillis - essentiellement des déchets verts - le sol situé autour des plantes et autres végétaux cultivés. Grâce à cela, vous pourrez espacer les arrosages.

Creuser des cuvettes

Formez une cuvette autour de vos plantes, destinée à recevoir l'eau d'arrosage. L'eau descendra dans le sol exactement où la plante en a besoin.

Arroser malin

Au bon endroit : on évite d'arroser les feuilles et on préfère arroser directement le pied de la plante, afin de nourrir au mieux les racines.

Au bon moment : c'est-à-dire le matin ou le soir, mais jamais en pleine journée et plein soleil.

Au bon rythme: arrosez abondemment plutôt que fréquemment. Maximum deux passages, d'abord un arrosage léger pour humidifier la terre puis un second plus abondant afin que l'eau puisse mieux pénétrer dans le sol.

Récupérer l'eau de pluie

Toute occasion est bonne à prendre. En période de sécheresse, profitez de la moindre petite averse pour faire le plein d'eau de pluie. Elle vous servira plus tard...

