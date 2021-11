À l'approche des fêtes de fin d'année, vous souhaitez surprendre vos (petits-)enfants avec un joli calendrier de l'Avent? Découvrir une surprise chaque jour durant tout le mois de décembre ne peut que leur faire plaisir. Voici une sélection créative pour les enfants, de quoi les faire patienter jusqu'à Noël!

Mon calendrier de l'Avent créatif

Dans chaque case de ce calendrier de l'Avent se cachent, non pas des chocolats, mais des trésors créatifs. Pin's, crayon de couleur, tampon... Ce coffret féérique stimulera l'imaginaire de vos enfants. Et surtout, ne jetez pas l'emballage! Il se transforme en un petit théâtre à construire.

© Fnac

Disponible au prix de 29,95€ sur commande dans les librairies Papyrus (selon le stock) ou à la Fnac.

Le Calendrier de l'Avent'Ure

Ce calendrier vous invite à résoudre une enquête en famille, grâce à une série d'énigmes, d'activités et d'éléments audios. Le tout, sur le thème de la Haute Montagne. Un vrai calendrier de l'Avent original et ludique pour les enfants dès 6 ans.

© shop en cavale

Disponible au prix de 34,90€ en précommande sur shop.en-cavale.fr.

Calendrier de l'Avent Forêt

Ce calendrier se veut à la fois ludique, poétique et éducatif. Pourquoi? Il invite les enfants à redécouvrir l'importance des arbres et la faune qui peuple la forêt. Dans chaque case se trouvent des figurines d'animaux réalisées en bois. Petit bonus: le dos du calendrier sert à former un décor pour faire évoluer ces personnages majestueux.

© Nature et découvertes

Disponible au prix de 14,95€ chez Nature et Découvertes.

Une boîte aux lettres de l'Avent

Pandacraft propose une série de calendriers de l'Avent originaux: des boîtes aux lettres magiques où les surprises remplacent les friandises. Au programme: une histoire palpitante qui va emmener les enfants à la rencontre de la magie de Noël et des traditions du monde entier.

© Pandacraft

Disponible au prix de 35€ sur pandacraft.be.

Calendrier de l'Avent Escape Game

L'Advent Escape propose aux enfants de résoudre une énigme quotidienne pendant 24 jours afin de trouver une surprise cachée dans la maison, ainsi qu'un élément de l'énigme finale à résoudre le 24 décembre. Une sorte d'escape game à imprimer pour occuper vos enfants jusqu'au Jour J.

© tidudi

Disponible au prix de 12€ sur tidudi.fr

