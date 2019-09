Qu'il s'agisse de vos petits tiroirs ou de votre penderie, les vêtements s'y entassent au fil des ans et encombrent tout l'espace disponible. Voici quelques astuces pour gagner de la place dans ses armoires.

1 - Faire du tri - la technique des cintres retournés

Une tâche inévitable, mais ô combien difficile, à réaliser chaque début d'année : le tri. Tout le monde a déjà acheté un vêtement sur un coup de tête, pour ensuite le stocker dans ses armoires dans l'espoir de le porter un jour. "Ce petit pantalon fort mignon était en solde, il est un peu étroit mais en faisant des efforts, je pourrais très certainement le mettre l'année prochaine", pensent certaines personnes. Hélas, la dinde de Noël, les oeufs de Pâques et le gâteau d'anniversaire ont laissé quelques traces. Le pantalon, quant à lui, prend la poussière dans l'armoire. Les dons de vêtements et la vente en ligne sont des moyens efficaces de recycler les vêtements qu'on ne porte plus, tout en récupérant un peu d'argent, ou en réalisation une bonne action.

Petite astuce pour savoir de quels vêtements vous débarrasser : dans votre penderie, accrochez tous vos vêtements en mettant les cintres à l'envers. Une fois que vous avez porté un vêtement, remettez-le dans l'armoire en plaçant cette fois-ci le cintre à l'endroit. Après un an, donnez ou vendez les vêtements qui sont toujours accrochés à l'envers.

2 - Le rangement à la verticale

Nous avons tous pris l'habitude d'empiler nos vêtements les uns sur les autres dans les tiroirs. Une méthode pas très pratique puisque la pile atteint non seulement le plafond de l'armoire très rapidement, mais il faut en plus la sortir entièrement pour trouver tel ou tel t-shirt, au risque de déplier les autres vêtements.

Marie Kondo, spécialiste du rangement, propose une technique infaillible pour désencombrer efficacement ses tiroirs : le rangement à la verticale. Pliez vos vêtements sous forme de rectangles, de manière à pouvoir les faire tenir debout. Disposez-les ensuite contre les bords du tiroir jusqu'à l'autre extrémité. De cette façon, vous visualisez beaucoup plus facilement le contenu de vos tiroirs, et en plus, vous évitez les risques de faire s'écrouler les piles à chaque instant. N'hésitez pas à trier les vêtements par couleur, histoire de rendre le rangement encore plus efficace.

3 - Une multitude de boites

Si vous n'avez pas de commodes à tiroirs, mais que vous possédez une grande armoire, un grand placard ou un dressing avec des étagères, il est difficile d'appliquer la méthode du rangement vertical de Marie Kondo. Dans ce cas-là, investissez dans des boîtes, à roulettes ou en tissu, pour faciliter le déplacement dans l'armoire. En différents formats et couleurs, ces boîtes vous permettront de classer vos vêtements et accessoires, tout en égayant un peu votre armoire.

4 - Les cintres, un retour en force

La penderie reste l'espace de rangement le plus utile. Elle comporte à la fois des étagères, mais aussi des barres pour y pendre vos vêtements. Mais pas que... Les cintres sont idéaux pour y suspendre tous types d'accessoires, tels que :

les bottes : les bottes ne rentrent pas dans votre étagère à chaussures, il faut donc trouver un autre moyen de les ranger efficacement. En les accrochant à des cintres, vous gagnez de l'espace : non seulement elles tiennent droites, mais en plus elles ne traînent plus par terre.

les foulards et écharpes : Faire de la place sur votre portemanteau est un calvaire ? Commencez par enlever les foulards et écharpes qui y traînent, et accrochez-les à des cintres. D'autant que vous pouvez en suspendre plusieurs sur un unique cintre.

les sacs : Dans le cas des sacs, ce n'est pas un cintre qu'il faut employer, mais plutôt des crochets de rideau de bain. Disposez-en plusieurs sur la barre de votre penderie et suspendez-y vos sacs à main (et pourquoi pas vos ceintures aussi).

Petite astuce : accrochez vos cintres par deux. Pour ce faire, suspendez un cintre à la base du crochet d'un autre cintre (en utilisant par exemple une capsule de cannette, ou un autre objet de ce style).

5 - Les sacs sous vide pour le hors-saison

Lorsque nous changeons de saison, il y a une multitude de vêtements que nous ne portons plus. En printemps-été, les gros pulls prennent la poussière, et en automne-hiver, ce sont les t-shirts fins, les débardeurs ou les shorts qui restent soigneusement pliés dans les armoires. Sans parler de la grosse couverture d'hiver qu'on ne sait plus trop où ranger lors des chaudes nuits d'été.

Pour protéger vos vêtements de la poussière, tout en libérant de l'espace, pensez aux sacs sous vide. Ce sont des housses que l'on peut aspirer avec un aspirateur afin de retirer tout l'air qui s'y trouve et ainsi réduire l'espace que cela prend. Vous pouvez ensuite disposer les sacs dans l'étagère du haut, ou sous votre lit.