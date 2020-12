Covid oblige, la plupart d'entre nous seront privés de nos proches à Noël. Comment garder le contact et éviter le sentiment d'isolement ? Voici quelques idées pour interagir avec vos petits-enfants à distance durant les fêtes de fin d'année.

Une pluie de messages, d'appels et de vidéos

Les nouvelles technologies vous permettent de contacter régulièrement vos petits-enfants en leur envoyant des messages, des photos ou en les appelant en vidéo grâce à WhatsApp, Messenger, Skype ou encore Zoom. Il vous suffit d'installer une de ces applications sur votre smartphone ou votre ordinateur. L'intérêt de ces applis est qu'elles vous permettent de créer des conversations privées avec plusieurs membres de votre famille en même temps. L'objectif ? Échanger gratuitement, facilement, rapidement et en toute sécurité des photos et vidéos avec vos proches.

Un échange de courriers

Si les outils numériques sont pratiques, ils ne sont pas toujours simples à utiliser. Il existe en effet une fracture numérique qui prive certaines personnes plus âgées d'une utilisation simple et efficace de tous ces gadgets. Et puis, entre nous, rien ne vaut les vraies lettres apportées par le facteur ! Vos petits-enfants pourront les conserver et les ranger dans leur boîte aux trésors. Rien de tel que des lettres et des petits mots d'amour pour se créer de précieux souvenirs. Effet garanti!

Inventer une histoire façon "cadavre exquis"

Vous connaissez le principe ? Le cadavre exquis est un jeu qui consiste à faire composer une histoire, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de l'entièreté de la ou des collaboration(s) précédente(s). Proposez ce jeu à vos petits-enfants et construisez ensemble une histoire. Envoyez-lui un mail/une lettre avec le début d'une histoire, et demandez-lui de la continuer et de vous la renvoyer. Château hanté, animaux fantastiques, ou forêt enchantée... Laissez parler votre imagination !

Des ateliers artistiques à distance

Passionnés de dessin ou de cuisine ? Proposez à vos petits-enfants de partager une activité ensemble. Les visioconférences vous permettront de passer du temps avec eux, malgré la distance. Pour la cuisine, par exemple, envoyez-lui au préalable une liste avec les ingrédients nécessaires. Puis suivez la recette ensemble, étape par étape et donnez-lui vos meilleurs "conseils de grand-mère".

Un défi par jour

Et pourquoi ne pas lancer des défis à vos petits-enfants ? Mettez-les à l'épreuve en leur proposant, par exemple, de vous envoyer un dessin par jour sur un thème bien particulier. Non seulement, vous pourrez afficher chez vous leurs plus belles créations, mais en plus, cela les occupera une bonne heure tous les jours.

