Son emplacement idyllique sur les rives du fleuve Douro, ses ruelles accueillantes, son délicieux vin typique et sa riche histoire culturelle font de Porto une destination idéale pour un citytrip.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes partis explorer la deuxième plus grande ville du Portugal le temps d'un week-end. A la clé, un séjour agréable et animé....

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes partis explorer la deuxième plus grande ville du Portugal le temps d'un week-end. A la clé, un séjour agréable et animé.... L'Estação de São Bento est un excellent point de départ pour une première découverte de la ville. L'impressionnant hall d'entrée du bâtiment de la gare plus que centenaire est décoré de 20.000 azulejos, sur lesquels sont représentées des batailles cruciales et des scènes importantes de l'histoire du Portugal. Vous retrouverez encore plus d'azulejos empreints d'histoire dans la cathédrale, située à 300 m à peine de la gare. Ne manquez pas de visiter la section du musée: de grandes fresques de la vie de Marie et des passages du livre Les métamorphoses d'Ovide sont présentées au rez-de-chaussée et sur la terrasse. Infos: Estação de São Bento, Praça Almeida Garrett - Catedral do Porto, Terreiro da Sé Le Ponte de Dom Luís I est l'une des curiosités les plus emblématiques de Porto. Ce pont en acier qui enjambe le Douro date de la fin du XIXe siècle et a été conçu par l'ingénieur belge, Théophile Seyrig. Ce bel ouvrage offre l'un des plus beaux points de vue sur la vallée du Douro et le centre historique de Porto. Une pause déjeuner est recommandée sur l'autre rive, au Sky Bar de l'hôtel Vincci. Il est tout aussi agréable de s'asseoir sur un banc sous les palmiers du Jardim do Morro ou de visiter l'église ronde du cloître Serra do Pilar. Infos: Sky Bar à l'hôtel Vincci, Rua do Casino da Ponte 1, vinccipontedeferro.com Les caves à vin se trouvent à Vila Nova de Gaia, une ville située de l'autre côté du Douro offrant une vue magistrale sur le centre historique de Porto. Des visites guidées sont organisées à Ferreira, qui doit sa réputation à la détermination de Dona Antónia Ferreira qui a dirigé l'entreprise familiale au XIXe siècle.Infos: Ferreira, Avenida Ramos Pinto 70, Vila Nova de Gaia, portoferreira.com Baxai, la partie moderne du centre-ville, se prête au shopping et à la flânerie. Ne manquez pas le Mercado do Bolhão, le marché couvert historique qui propose un large éventail de légumes, fruits et produits frais. Si vous souhaitez prendre un café ou déguster un pastéis de nata, installez-vous en terrasse sur la Praça dos Poveiros ou au célèbre Café Majestic...Infos: Mercado do Bolhão, Rua Formosa 322, mercadobolhao.pt Pérola do Bolhão, Rua Formosa 279 Café Majestic, Rua Santa Catarina 112, cafemajestic.com Un concert à la Casa da Música est la garantie de passer une soirée inoubliable. À l'affiche de l'opéra classique ainsi que des productions expérimentales. Au-delà de la musique, la Casa da Música offre aussi un voyage architectural à travers l'un des bâtiments les plus remarquables et les plus controversés de ce siècle. La structure en béton rappelle un vaisseau spatial géant, tandis que l'intérieur dépouillé contraste avec la démesure des salles de concert historiques. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans la programmation, il est possible de faire une visite guidée du temple de la musique pendant la journée. Infos: Casa da Música, Avenida da Boavista 604, casadamusica.com Une demi-heure avant l'ouverture de la Livraria Lello, l'une des plus belles librairies du monde, il y a déjà la file. Vous aurez ainsi le temps d'admirer sa façade néogothique. À l'intérieur, vous aurez l'impression de déambuler dans une bibliothèque médiévale, qui propose à la fois des classiques et des nouveautés. Mais la plupart des visiteurs sont surtout captivés par l'impressionnant escalier en colimaçon. Le fait qu'il ait inspiré l'intérieur de l'école Poudlard dans Harry Potter est cependant démenti par l'écrivain J.K. Rowling et par les collaborateurs de la Livraria Lello. Infos: Livraria Lello, Rua das Carmelitas 144, livrarialello.pt À proximité de la Livraria Lello, l'Igreja do Carmo e Carmelitas vole la vedette avec ses azulejos célestes, tandis que le rectorat de l'université située juste en face, dont le portail d'entrée est surmonté d'un corps céleste, encourage l'étude du cosmos. Et puis il y a l'ancienne prison transformée en Centro Português de Fotografia, avec une collection permanente d'appareils datant des premières années de la photographie et une collection temporaire présentant des oeuvres de photographes portugais contemporains. Cerise sur le gâteau, l'entrée du musée est gratuite. Infos: Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição, cpf.pt Un petit en-cas peut s'avérer très copieux au Portugal. Surtout si vous optez pour une francesinha, la spécialité de Porto ou la version portugaise du croque-monsieur avec beaucoup plus de viande et de sauce. Elle est servie avec des frites et un oeuf sur le plat. Le Café Santiago est une adresse réputée pour déguster sa première franceshinha. La Cervejaria Brasão propose une alternative végétarienne au tofu. Infos: Café Santiago, Rua de Passos Manuel 226, cafesantiago.pt Cervejaria Brasão, Rua de Ramalho Ortigão 28, brasao.pt La Fundação de Serralves, l'une des institutions culturelles les plus importantes du Portugal, se compose de plusieurs bâtiments remarquables situés dans un parc paysager. Le bâtiment le plus ancien, une villa Art déco, a été conçu dans les années 1920 par l'architecte vedette de l'époque, José Marques da Silva. Le complexe muséal d'art contemporain plus récent situé à l'entrée du parc est lui l'oeuvre d'Álvaro Siza Vieira, l'architecte portugais le plus important de ces dernières décennies. Des expositions temporaires d'artistes portugais et internationaux sont organisées dans la villa et le musée. Infos: Fundação de Serralves, Rua D. João de Castro 210, serralves.pt La situation de Porto, au bord de l'océan, est également un atout. Un trajet d'une demi-heure à vélo vous conduira du centre historique à la plage du quartier Foz do Douro. Un peu plus loin, la plage de Matosinhos est très prisée des surfeurs. Vous pouvez également rejoindre rapidement Matosinhos en métro, où vous pouvez clôturer votre week-end à Porto à la terrasse d'un des nombreux restaurants de poisson après une agréable promenade sur la plage. Il ne reste plus qu'à admirer le coucher du soleil. Porto a décidément tout pour vous charmer! Auteur: Kris Clerckx