Les Belges ambitionnent à nouveau de partir plusieurs fois en vacances au cours de l'année, selon une enquête de Touring. Toutefois, le spectre du covid continue de planer...

Idéalement, 65 % d'entre eux aimeraient se rendre à l'étranger, cependant 45% de nos concitoyens resteront au pays. La Belgique est donc la première destination plébiscitée (45%), devant la France (40%) et l'Espagne (15%).

Les destinations lointaines et exotiques occupent le bas du classement. Les vacances au calme dans la nature (28%) et les vacances à la plage ou à la piscine (26%) restent les plus prisées, tandis que le camping (15%) connaît une hausse et que les city-trips (16%) sont durement touchés.

"Il est toutefois frappant de constater que de nombreux vacanciers adoptent une position d'attente: plus de 4 voyageurs sur 10 conditionnent leurs projets de vacances à la vaccination. Le spectre du coronavirus continue donc de planer", peut-on lire dans le communiqué.

Interrogés sur leur volonté de ne pas partir en voyage, 43% répondent qu'ils ne se sentent pas en sécurité et 30% indiquent que le budget familial ne le leur permet pas.

La voiture, le transport privilégié

Toujours selon le baromètre, 69% des Belges opteront pour la voiture comme moyen de transport. Par rapport à 2019, l'avion perd la moitié de ses utilisateurs (32%). Le train arrive en troisième position avec 13%.

Outre la voiture, le camping-car pourrait également être un transport particulièrement privilégié des vacanciers cet été. Et pour cause : le camping-car offre non seulement un potentiel de mobilité, mais également une sécurité non négligeable en cette période de pandémie. Le véhicule itinérant, c'est un peu comme une bulle sanitaire. Beaucoup de vacanciers y voient une façon de passer plus de temps au grand air, avec l'idée d'être dehors et dedans en même temps, à l'abri du danger et de la foule.

Des départs plus tardifs

Beaucoup de gens sont encore dans l'expectative. "L'année dernière, 62% avaient déjà réservé leur voyage en mai; cette année, ils sont deux fois moins nombreux à l'avoir déjà réservé (31%)", relève Touring. "Ils sont 65% à vouloir partir à l'étranger, tandis que 45% aimeraient prendre leurs vacances au pays. 19,7% resteront tout simplement chez eux, mais ce chiffre augmente fortement (jusqu'à 37%) chez les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui sont encore indécises".

En toute logique, les familles avec enfants continuent à opter pour les mois d'été. Juillet (46%) reste le mois le plus prisé, mais septembre (39%) devient pratiquement aussi populaire que la haute saison, au détriment de juin (17%), ponctue l'enquête. La raison des ces départs tardifs? Beaucoup de gens ne veulent pas avoir à respecter une quarantaine lors de leur retour et y consacrer des jours de congé. Ils attendent donc de voir quelles seront l'évolution du virus et l'accessibilité de la destination avant de partir.

