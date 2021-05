Nul besoin de faire le tour du monde pour parler de "voyage au long cours". Une balade à vélo de 500 km le long du patrimoine mondial de l'Unesco wallon, des longues randonnées sur des sentiers longeant la Lesse, de la source à l'embouchure, ou une simple escapade le long de la côte belge... Ces activités vous maintiendront en forme et vous garderont occupé durant plusieurs jours.

Route de l'Unesco: 500 km de chefs-d'oeuvre

La Wallonie recèle de nombreux sites classés à l'Unesco, dispersés à travers toute la région. Si certains, comme les beffrois et les sites miniers, sont épinglés à titre thématique, d'autres sont suffisamment uniques que pour être distingués à eux tout seuls: la cathédrale de Tournai, les minières néolithiques de Spiennes, les ascenseurs à bateaux du Canal du Centre...

Inaugurée en 2020, la "Route Unesco" permet de relier ces différents chefs-d'oeuvre du génie humain, ainsi que quelques lieux estampillés "patrimoine majeur de Wallonie", le long d'un itinéraire cycliste de près de 500 km. Depuis la région tournaisienne jusqu'à la frontière hollandaise, en passant par le Condroz, les contreforts de l'Ardenne et même une petite incursion en Allemagne (la Vennbahn est une ancienne ligne de chemin de fer belge passant chez nos voisins), le voyage s'avère varié et plutôt agréable - merci le Ravel! - bien que solidement vallonné sur la fin. Pour plus de facilité, le parcours est tronçonné en onze étapes, s'échelonnant entre 18 et 68 km, débutant et se terminant à chaque fois dans un centre urbain. Attention: se lancer sur la Route nécessite un minimum de préparation, puisque celle-ci n'est pas balisée à proprement parler. Pour chaque étape, il vous faudra donc vous rendre sur le site de Wallonie Belgique Tourisme afin de télécharger l'itinéraire précis et/ou la liste des points-noeuds. Un carnet de voyage gratuitement téléchargeable vous donnera également la liste des points d'intérêts touristique à proximité, ainsi qu'une sélection d'hébergements labellisés "Bienvenue vélo". De quoi enchaîner plusieurs étapes dans les meilleures conditions! En Belgique, les sentiers de Grande Randonnée ayant le plus de succès sont bien souvent ceux qui longent des rivières tumultueuses, creusant la roche dans des paysages sauvages et préservés. Si l'Ourthe, la Semois ou l'Amblève disposent déjà de leurs propres GR depuis quelques années, ce n'était pas encore le cas de la rivière la plus célèbre d'Ardenne: la Lesse. Une absence aujourd'hui comblée, avec la sortie du topo-guide du GR 17, tout nouveau sentier de Grande Randonnée suivant la Lesse depuis sa source jusqu'à la Meuse. Un parcours un peu particulier, en forme d' "Y", puisqu'il permet également de suivre un affluent de la Lesse, la Lhomme, jusqu'à sa confluence.L'itinéraire traverse quelques lieux exceptionnels bien connus (Han-sur-Lesse, Rochefort, Furfooz...), mais permet surtout de découvrir des panoramas bien plus confidentiels et pittoresques, perdus dans la nature: pour ne citer que quelques exemples, les Aiguilles de Chaleux, pointes calcaires perçant les bois près de Dinant, la résurgence de la Lomme, où la rivière ressort de terre après un long parcours souterrain, le château de Walzin, planté sur son éperon rocheux, ou celui de Ciergnon, résidence d'été de la famille royale.Le parcours s'étend sur environ 170 kilomètres, auxquels il faut ajouter 10 boucles d'une vingtaine de kilomètres proposées dans le topo-guide. Articulées sur des tronçons du GR 17, ces promenades circulaires permettent de découvrir les vallées de petits affluents de la Lesse, qui gagnent à être connues: l'Our, l'Almache, le Wéri, La Masblette... Les EuroVelo sont des itinéraires cyclistes européens de (très) longue distance, reliant les différents pays du continent. Des tracés de plusieurs milliers de kilomètres, qu'il est heureusement possible de ne suivre qu'en partie, notamment sur le territoire belge.Si plusieurs EuroVelo traversent notre pays, la "Via Romea Francigena" (Eurovelo n°5) est sans conteste le plus beau et varié. C'est qu'il suit globalement le chemin qu'empruntaient les pèlerins anglais pour se rendre à Rome, au Moyen-Âge. Un parcours forcément parsemé de villes d'histoire, de cours d'eau bucoliques et de routes séculaires!La partie belge de l'itinéraire, divisée en dix étapes, pénètre dans le pays à hauteur de Roubaix, avant de s'attaquer au "Pays des collines" et aux Ardennes flamandes: on a déjà vu moins éprouvant comme mise en bouche! La suite du parcours s'avère heureusement bien moins exigeante, longeant la Dendre et la Senne en direction du Pajottenland et de Bruxelles, avant de bifurquer vers la Meuse et Dinant. La route se prolonge dans le Condroz et une partie de l'Ardenne, pour pénétrer au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur de Martelange. Mais pas de panique: nous suivons ici la trace de pèlerins médiévaux, qui n'avaient que leurs deux pieds et préféraient suivre les vallées, plutôt que de chercher à gravir un maximum de côtes! La Côte belge a bien plus à offrir que du soleil, des vagues, des étendues de sable et de hauts buildings. Rien de tel qu'une balade à pied pour s'en rendre compte. Par exemple, au gré d'une randonnée de 65 km le long de la Route côtière dite GR ( Grande randonnée): en trois étapes ou plus, on découvre les nombreux visages de notre littoral, des blocs à appartements aux bâtiments historiques, en passant par des coins de nature intacte. L'avantage de sillonner à pied une région extrêmement touristique, c'est qu'on ne manque pas, en chemin, d'endroits où se loger et se restaurer. On peut aussi décider de parcourir un bout de randonnée chaque jour au départ du même point de chute. Le tram de la côte vous y conduira sans problème, aller/retour. Pour parcourir la Route côtière, vous devez suivre principalement le GR 5A et une petite portion du GR 120 (le long de la frontière française). Vous irez ainsi de Wenduine à La Panne, ou vice-versa.La balade vous fera passer par la plage, par les dunes, par des quartiers résidentiels et même à travers bois (autour du Coq-sur-mer). Vous découvrirez des sites historiques, comme le Domaine provincial Raversyde, l'ancienne résidence du régent en exil, le prince Charles, entre 1950 et 1983, et les vestiges impressionnants du Mur de l'Atlantique, avec ses bunkers et ses tranchées. Certaines merveilles de patrimoine sont quasi masquées par les hauts bâtiments, comme la charmante église Notre-Dame-des-Dunes à Mariakerke, qui remonte au XIe siècle et fut un point de repère important pour les pêcheurs et les fermiers des polders. Et, surtout, derrière les barres d'immeubles, vous découvrirez qu'il reste de superbes cordons de dunes abritant une flore unique en son genre.