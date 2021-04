Vous souhaitez faire une petite escapade mais ne savez pas très bien où aller? Puisque les voyages à l'étranger sont interdits, pourquoi ne pas s'évader dans notre plat pays pendant les vacances de Pâques. Voici quatre activités à faire en Belgique pour (re)découvrir notre pays autrement.

La Wallonie en mode durable

Avant de partir en balade, il y a bien souvent un petit trajet en voiture, nécessaire pour se rendre sur un itinéraire balisé. Enfin, ça c'était avant! Pour ceux qui voudraient réduire au maximum leur empreinte écologique (ou qui préfèrent se laisser conduire plutôt que prendre le volant), plusieurs initiatives de tourisme durable ont vu le jour en Wallonie. L'asbl des Sentiers de grande Randonnée (GR) vient ainsi de sortir un nouveau topo-guide proposant vingt itinéraires inédits d'une vingtaine de kilomètres chacun. Vingt balades bucoliques ayant la particularité de relier à chaque fois deux gares SNCB (Silly/Enghien, Lustin/Namur, Sy/Barvaux...), soit quarante gares au total, histoire de pouvoir délaisser l'auto. Pour chaque randonnée, le topo-guide fournit une carte avec le tracé de l'itinéraire et les horaires des trains desservant les points de départ et d'arrivée.

Wallonie Belgique Tourisme propose également des "Escapades sans voiture", mais pour deux-roues. Soit cinq itinéraires cyclables de gare à gare: Waterloo-La Louvière, Mons-Tournai, Charleroi-Erquelinnes, Namur-Dinant ou Marche-Liège. Nous avons essayé le Charleroi-Erquelinnes, qui offre un solide décalage entre un départ au milieu du patrimoine industriel carolo et une arrivée dans les paysages aussi champêtres qu'insoupçonnés de la Haute-Sambre, après être passé par la jolie ville médiévale de Thuin. Il existe des endroits incongrus où les petits et grands enfants qui marchent pieds nus ne se font pas gronder. Où, mieux, ce sont les chaussures qui sont interdites: la preuve au lieu-dit Lieteberg, dans la commune de Zutendaal, en Haute-Campine. Depuis l'été 2005, de nombreux adeptes du retour à la nature viennent ici parcourir un sentier de trois kilomètres uniquement accessible... pieds nus.Eh oui, ici, on vient prendre contact direct avec la nature, se piqueter doucement sur les cailloux et les branches, sentir au gré des saisons l'herbe, l'eau, les galets, le gravier, le bois, la pierre, la terre humide ou poussiéreuse caresser la voûte plantaire. Bref, retrouver des sensations depuis longtemps oubliées. Le sentier est vallonné mais aussi, en certains endroits, plus aquatique: ainsi, on traverse une prairie humide mais aussi des bassins de terre glaise bien molle et, pour ceux qui le souhaitent, un véritable petit marécage.En fonction de la météo, certains tronçons sont plus ou moins inondés, ce qui oblige parfois à plonger ses jambes dans 30 ou 40 cm d'eau. Au final, les pieds maculés par les matériaux qu'ils ont foulés se retrouvent sous la douchette et c'est avec regret qu'on rechausse ses semelles, déjà habitué à la vie pieds nus.Vous aimez les histoires lugubres, sanguinolentes, scrupuleusement fidèles à la réalité? Suivez le guide pour (re)découvrir des faits qui vous en diront beaucoup sur la société bruxelloise du passé, grâce à une balade consacrée à quelques affaires criminelles qui ont secoué la capitale entre le XIXe et le début du XXe siècles...Le parcours vous emmène notamment, en 1847, à la place Saint-Géry. "Un quartier très pauvre et insalubre à l'époque, explique François, notre guide, en s'arrêtant devant les Halles pour nous montrer des images anciennes. Sur cette place, le notaire Evenepoel habitait une des plus riches demeures de Bruxelles. Un soir, son cocher s'étonna de voir la porte d'entrée entrouverte. A l'intérieur, les corps de la soeur du notaire et ses deux servantes, massacrées à coups de marteau..." Notre guide retrace alors l'enquête autour de cet horrible triple meurtre qui mènera à l'exécution des deux coupables. Plus loin, dans le quartier du "Coin du Diable", dont il explique la légende urbaine, François raconte le meurtre d'un couple d'agriculteurs pour 50 kg de viande de porc, en 1850. On marque aussi un arrêt, à deux pas de la Grand-Place, devant l'ancien hôtel où le poète Verlaine tira deux balles en direction de son amant Rimbaud, en 1873. D'autres histoires et anecdotes figurent encore au programme de ce voyage dans le temps sous un angle original. Le plus: cette visite guidée peut se faire virtuellement, en temps réel, depuis son canapé!Avec le développement de la technologie mobile et de la réalité améliorée, de plus en plus de destinations touristiques proposent des visites virtuellement enrichies: via smartphone ou tablette, le parcours s'agrémente de vidéos, de petits jeux, de commentaires audio... À tel point que l'écran accapare parfois toute l'attention, au détriment de la visite à proprement parler.L'entreprise belge Gemotions prend ici le contre-pied, en proposant de visiter des villes ou des espaces naturels de façon ludique, via des jeux de piste volontairement dépouillés sur le plan virtuel, mais riches dans la réalité, puisqu'il faudra observer attentivement son environnement, questionner les commerçants ou les passants... Concrètement, tout se passe par SMS! Il suffit d'acheter un jeu sur le site internet de Gemotions, avant de recevoir une suite d'énigmes sur son téléphone: chaque bonne réponse envoyée vous fera progresser dans la visite, riche sur le plan visuel et anecdotique. Et pas question de chercher les solutions sur Google... Sans vouloir gâcher le plaisir de la découverte, disons que les questions ont été définies pour que les réponses ne soient trouvables qu'en se rendant sur place, en mettant à l'épreuve son sens de l'observation!Le concept a déjà séduit plus de 100.000 utilisateurs et est disponible en plusieurs langues dans de nombreuses villes belges: La Panne, Gand, Anvers, Louvain, Namur, Mons, Spa... Mieux: vous pouvez même créer votre propre jeu de piste. C'est gratuit si utilisé à titre privé!