L'estragon donne sa saveur généreuse à la sauce béarnaise qui relève si bien tant de plats. Grâce à sa puissance aromatique peu ordinaire, il se prête aussi à de nombreuses associations aussi gourmandes qu'originales.

Röstis de pomme de terre, courgette et carotte au parmesan

(Pour 4 personnes)

1 poignée de feuilles d'estragon,

3 pommes de terre moyennes,

1 carotte,

1 petite courgette,

40 g de parmesan râpé,

sel, poivre du moulin,

beurre,

huile.

(Préparation)

1 Lavez et séchez l'estragon. Coupez très finement les feuilles.

2 Pelez les pommes de terre et la carotte. Râpez les légumes en julienne avec une râpe à gros trous et mélangez-les avec l'estragon dans un saladier. Ajoutez le parmesan, salez légèrement et poivrez.

3 Faites chauffer une noix de beurre et un filet d'huile dans une poêle antiadhésive. Prélevez 3 c. à s. de légumes râpés et faites-en trois petites galettes dans la poêle. Faites cuire 5 minutes à feu moyen. Retournez les galettes de légumes et poursuivez la cuisson 5 minutes supplémentaires, à découvert.

4 Faites glisser les röstis dans une assiette et recommencez l'opération jusqu'à épuisement des légumes, en remettant un peu de beurre et d'huile dans la poêle quand nécessaire.

5 Répartissez les röstis dans les assiettes, saupoudrez-les du reste de parmesan et servez aussitôt.

Thé surprise à l'estragon

(Pour 1 tasse)

20 cl d'eau,

2 c à c. de miel,

1 bâton de cannelle,

le jus d'un demi-citron,

1 branche d'estragon.

(Préparation)

1 Faites bouillir l'eau dans une casserole.

2 Mettez 2 c. à c. de miel dans une tasse.

3 Versez l'eau bouillante dessus, ajoutez 1 bâton de cannelle, le jus d'un demi-citron et 1 branche d'estragon frais.

4 Remuez, laissez infuser et buvez bien chaud.

Sauté de poulet à l'estragon et au brocoli

(Pour 4 personnes)

600 g de blancs de poulet,

1 oignon,

1 gousse d'ail,

1 poignée de feuilles d'estragon,

1 brocoli,

2 c. à s. de beurre,

sel, poivre du moulin,

10 cl de vin blanc sec,

20 cl de crème épaisse,

quartiers de citron pour la décoration.

(Préparation)

1 Coupez les blancs de poulet en la-melles. Épluchez et détaillez finement l'oignon et l'ail. Lavez et séchez l'estragon. Coupez finement les feuilles. Lavez le brocoli et divisez en fleurettes.

2 Faites chauffer 1 c. à s. de beurre dans une poêle et mettez-y le poulet à revenir. Retirez de la poêle, salez et poivrez. Faites chauffer le reste du beurre dans la poêle et mettez-y l'oignon et l'ail à fondre jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Déglacez avec le vin puis laissez épaissir pendant 2-3 minutes.

3 Pendant ce temps faites cuire le brocoli dans un peu d'eau salée pendant 3 minutes à couvert. Versez la crème dans la poêle, ajoutez l'estragon et laissez épaissir. Remettez le poulet dans la sauce et rectifiez l'assaisonnement.

4 Répartissez sur des assiettes ainsi que le brocoli. Décorez avec des quartiers de citron avant de servir.

Velouté d'asperges à l'estragon et aux choux

(Pour 4 personnes)

Pour les choux:

6 cl de lait,

1 bonne pincée de sel,

30 g de beurre,

80 g de farine,

3 oeufs.

Pour le velouté d'asperges :

500 g d'asperges blanches,

100 g de pommes de terre à chair farineuse,

1 oignon,

4 c. à s. de beurre,

10 cl de vin blanc,

60 cl de bouillon de légumes,

2 c. à s. d'estragon frais haché,

10 cl de crème fraîche,

sel,

jus de citron,

noix de muscade fraîchement râpée,

de l'estragon pour la décoration.

(Préparation)

1 Préchauffez le four à 210°C.

2 Dans une casserole portez le lait à ébullition avec 6 cl d'eau, le sel et le beurre. Retirez du feu et versez la farine en une fois. Mélangez bien puis remettez sur le feu. Remuez vigoureusement jusqu'à ce que la pâte se détache du fond de la casserole. Mettez dans un saladier et laissez refroidir un peu.

3 Ajoutez les oeufs un à un en fouettant jusqu'à obtenir une pâte lisse. Remplissez une poche à douille avec cette pâte et dressez des petits choux (de la taille d'un petit pois) sur une plaque de four couverte de papier de cuisson. Laissez dorer pendant 10-15 min et laissez refroidir après cuisson.

4 Épluchez les asperges et coupez les extrémités. Mettez les épluchures dans une casserole, et couvrez d'eau. Laissez cuire à couvert pendant 10 minutes à petits bouillons. Filtrez ensuite. Coupez les asperges en tronçons de 2-3 cm. Épluchez et détaillez en dés les pommes de terre et l'oignon.

5 Faites chauffer 1 c. à s. de beurre dans une poêle et mettez-y les pommes de terre et la moitié des asperges. Déglacez avec le vin blanc. Versez le bouillon, ajoutez l'estragon et le jus de cuisson des épluchures des asperges. Couvrez et laissez cuire pendant 20 minutes.

6 Incorporez la crème puis mixez. Mettez le reste des asperges dans le velouté et laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Rectifiez l'assaisonnement avec du sel, le jus de citron et la noix de muscade.

7 Répartissez dans des bols et décorez avec les choux et quelques feuilles d'estragon.

