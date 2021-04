Les vacances de Pâques touchent tout doucement à leur fin, mais il faut encore trouver de quoi occuper les enfants pour les derniers jours de détente. Voici quelques idées pour profiter d'un moment privilégié avec ces piles électriques. Mais même sans eux, ces activités sont définitivement recommandées !

Dans la forêt magique des trolls

On a déjà tous entendu parler de Tomorrowland. Mais saviez-vous que sept trolls géants habitent sur l'immense site du plus grand festival électro du monde? Rendez-vous au domaine provincial récréatif De Schorre (75 ha), à Boom, près d'Anvers, et suivez les traces de pas géants peints au sol pour pénétrer dans la forêt des trolls... Là, l'aventure commence! Fini l'itinéraire fléché. Empruntez les chemins de votre choix. Certains sont en caillebotis, d'autres en terre.

On a déjà tous entendu parler de Tomorrowland. Mais saviez-vous que sept trolls géants habitent sur l'immense site du plus grand festival électro du monde? Rendez-vous au domaine provincial récréatif De Schorre (75 ha), à Boom, près d'Anvers, et suivez les traces de pas géants peints au sol pour pénétrer dans la forêt des trolls... Là, l'aventure commence! Fini l'itinéraire fléché. Empruntez les chemins de votre choix. Certains sont en caillebotis, d'autres en terre. Pensez d'ailleurs à enfiler bonnes chaussures car de nombreux passages peuvent être fort boueux. Il ne reste plus qu'à trouver les sept trolls disséminés entre les arbres!Ces sculptures monumentales (de 4 à 18 m de haut) ont été réalisées par l'artiste danois Thomas Dambo avec du bois de récupération. Il en a déjà conçues un peu partout dans le monde, de la Floride, à Porto Rico, en passant par la Corée du Sud. Des créatures impressionnantes! À Boom, l'une est occupée à rassembler des pierres, une autre à prendre de l'eau, un couple se repose sur l'herbe, l'index pointé vers le ciel, sans doute à la recherche de dessins formés par les nuages... Ne manquez pas de grimper au sommet de la tour de bois des trolls pour observer la vue magnifique sur le domaine et les alentours. L'objectif de ce projet colossal est de reconnecter le public à la nature. Une balade magique qui fera rêver les petits et grands enfants... Avez-vous déjà remarqué comme il suffit d'enrober une promenade de mystère pour motiver les marcheurs moins enthousiastes, grands comme petits? Terre de légende par excellence, la Gaume regorge de recoins chargés de magie et de féerie, à l'instar du "Trou des fées" à Croix-Rouge, près de Virton.Ce surplomb rocheux fait de cron (un grès très friable et sablonneux) constitue une étrangeté géologique percée de nombreuses cavités arrondies: c'est là que, selon la tradition populaire, vivraient de nombreuses fées, dont Oriande, qui remit aux quatre fils Aymon le fameux cheval Bayard.C'est aussi grâce à ce lieu que la Gaume bénéficierait de son microclimat des plus cléments: les fées y auraient jadis exaucé le voeu d'un fils de paysans, désolé de voir les champs de ses parents brûlés par le gel. Ingrat, l'enfant n'aurait jamais remercié les fées qui, depuis, n'accordent plus leurs faveurs qu'au compte-gouttes... et avec un brin de malice. Mais rien ne vous empêche de tenter votre chance!Pour parvenir jusque-là, deux solutions s'offrent à vous: la première est une jolie promenade balisée de deux heures, longue de 7 kilomètres à travers la forêt, qui permet également de rejoindre le site antique de Montauban, patrimoine majeur de Wallonie. L'autre possibilité, à favoriser si vous êtes accompagné de jeunes enfants, est d'emprunter le "Sentier des fées", un chemin didactique d'1,5 km avec sculptures en bois et neuf petits défis à réaliser. Cette randonnée en boucle sillonne l'un des plus beaux coins du Brabant wallon, particulièrement vallonné et boisé, qui n'est pas sans faire penser aux Ardennes. Elle démarre et se termine dans le pittoresque village d'Ohain, face à l'église Saint-Etienne dont le clocher massif (XI-XIIe siècle), dit "tour sarrasine", domine la vallée du Smohain, affluent de la Lasne.Après un crochet par la charmante place communale du village, gazonnée et boisée, le chemin traverse quelques prairies avant de pénétrer les vastes hêtraies et les sapinières du bois d'Ohain, s'ouvrant sur de jolis panoramas sauvages. L'itinéraire redescend ensuite vers le lieu-dit La Marache et se poursuit de l'autre côté du Smohain, longeant un peu le cours paisible de ce ruisseau. L'une des grandes particularités de ce parcours est d'emprunter de magnifiques chemins creux, tracés au fil des siècles par les villageois et les fermiers, et d'offrir des paysages variés et inattendus dans une région si proche de Bruxelles. Au total, vous aurez parcouru une promenade de 6,7 kilomètres, parfaitement balisée par des panneaux de bois. L'itinéraire emprunte de nombreux petits chemins creuxC'est à Dendermonde que la Dendre et l'Escaut mêlent leurs eaux. Une balade "haut perchée" sur les digues du fleuve y bascule entre cours d'eau, village d'artistes et paysages naturels. Si l'on vient en train, il est possible de démarrer cette randonnée directement de la gare, avant de longer les anciennes fortifications (Kalendijk), pour déboucher sur les rives de l'Escaut. En voiture, il existe un parking à proximité directe du cours d'eau.Il suffit ensuite de grimper sur la digue qui longe le fleuve et de suivre le cours de ce dernier pour se diriger vers le village de Vlassenbroek. Un rendez-vous d'artistes où plusieurs peintres ont jadis posé leur chevalet. Le site a beaucoup de cachet: ses quelques maisons anciennes typiquement flamandes sont groupées autour d'une ancienne église gothique entre la digue et le polder de Vlassenbroek, aujourd'hui réserve naturelle cerclée par un méandre du fleuve. L'endroit est parfait pour une pause idyllique entre terrasses tranquilles et galeries d'art.De là, on peut soit rebrousser chemin, soit poursuivre la promenade jusqu'à Baasrode. Un bac traversier gratuit permet de passer sur l'autre rive pour longer le fleuve dans l'autre sens, direction Dendermonde. Au total, vous aurez alors marché une quinzaine de kilomètres. Une jolie balade qui se décline tout aussi bien à vélo.