Saviez-vous que la Wallonie comptait douze parcs naturels ? L'association des Sentiers de Grande Randonnée (GR) vient de publier deux topo-guides proposant chacun 18 promenades en boucle d'une vingtaine de kilomètres, pour partir à leur découverte !

Vous cherchez des idées de balades pour cet été, un peu partout en Wallonie ? Alors, le nouveau topo-guideen deux tomes de l'Association des Sentiers de Grande Randonnée (GR) devrait titiller votre intérêt... Il propose en effet de partir à la découverte des Parcs naturels wallons, via 36 promenades en boucle d'une vingtaine de kilomètres chacune : contrairement aux GR classiques, celles-ci sont donc prévues pour revenir à leur point de départ, facilitant grandement l'organisation pratique de la randonnée.

Une occasion de découvrir ces Parcs naturels, encore en partie méconnus du grand public. Si tout le monde, ou presque, a déjà posé les pieds dans celui des Hautes Fagnes, d'autres sont bien moins célèbres et fréquentés : c'est notamment le cas du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, en Wallonie picarde, ou de celui des Sources, au beau milieu de la province de Liège.

Ces parcs naturels ne constituent pas à proprement parler des espaces sauvages, à l'américaine, mais plutôt des environnements préservés, avec leurs propres spécificités, dans lesquels les habitants essayent de cohabiter de la façon la plus harmonieuse possible avec la nature environnante. "L'idée est de gérer durablement un territoire en prenant le pari que l'homme peut développer ses activités en préservant une flore et une faune variées et souvent précieuses, en prenant en compte la qualité de son cadre de vie et en gérant durablement ses ressources, explique-t-on à la Fédération des Parcs naturels de Wallonie. Les Parcs naturels s'inscrivent logiquement dans une démarche de développement durable." Les paysages y oscillent entre zones rurales, forestières et humides, dans lesquels sont disséminés de nombreuses petites pépites patrimoniales, villages de charme, gîtes et restaurants de caractère.

Généralement situés sur les bordures du territoire wallon, à l'écart des zones les plus urbanisées, ces parcs naturels sont actuellement au nombre de douze. Impossible de tous les détailler de façon exhaustive mais, histoire de titiller un peu plus votre curiosité, voici une très brève présentation de chacun d'eux :

Pays des collines (région de Ath-Ellezelles) : pendant wallon des Ardennes flamandes, situé au nord du Hainaut, ce parc naturel, comme son nom l'indique, s'avère assez vallonné. Au milieu des petites collines boisées, on retrouve quelques beaux châteaux (Anvaing, la Berlière...). Le folklore y est toujours très vivace : en été, vous risquez souvent de tomber sur des festivités locales, comme la Ducasse d'Ath, inscrite au registre du Patrimoine mondial de l'Unesco !

Plaines de l'Escaut (autour de Tournai) : ce parc naturel recouvre une grande partie de la Wallonie picarde. Les méandres paresseux du fleuve y ont donné naissance à de nombreuses zones humides, étangs, marais, et canaux (63km !), mais on y retrouve bien d'autres paysages et biotopes : forêts, bocages... Il s'y trouve aussi l'un des plus beaux châteaux de Wallonie, Beloeil, ou encore les anciens minages de Bernissart, où furent déterré des dizaines de fossiles d'iguanodon. Les amateurs d'ornithologie ne manqueront pas le marais d'Harchies, lieu de vie ou de passage de très nombreux oiseaux.

Hauts-pays (au sud de Mons) : le long de la frontière française, ce parc naturel occupe la ligne de partage des eaux entre Escaut et Meuse. La zone est avant tout rurale et agricole (70% du parc), ce qui se traduit par des panoramas bucoliques, mais aussi une profusion d'artisans et de petits producteurs de produits de bouche. Le parc n'en garde pas moins de beaux espaces naturels : plus de 10% de sa superficie est ainsi classé en zone Natura 2000.

Viroin-Hermeton (région de Couvin) : aux confins de la Botte du Hainaut, ce parc est bien plus sauvage que le précédent. On y trouve la grande forêt feuillue de Viroinval et une partie de la Calestienne, région géologique caractérisée par la présence de pelouses calcaires très riches sur le plan biologique. Au détour des promenades, vous tomberez de temps à autres sur de petits villages typiques aux façades de pierre et toits en ardoises.

Burdinale-Mehaigne (entre Huy, Andenne et Hannut) : composé des vallées où coulent la Burdinale et la Mehaigne, ce parc naturel se situe à la jonction du plateau de Hesbaye et des bords de Meuse. Le paysage y oscille donc entre les grandes plaines agricoles hesbignonnes et les vallées encaissées et humides.

Sources (alentours de Spa) : voici un parc naturel où l'eau est reine, puisqu'on y retrouve plus de 300 km de cours d'eau, mais aussi de nombreuses sources, dans un environnement principalement boisé, où se nichent toute de même quelques biotopes plus rares (tourbières, fagnes, landes...)

Hautes Fagnes - Eifel : on ne s'attardera pas sur ce parc, probablement le plus célèbre de Belgique, avec ses itinéraires sur caillebottis traversant des tourbières et des landes uniques en Europe, protégées au sein de la plus grande réserve naturelle du pays.

Deux Ourthes (région de la Roche-en-Ardenne) : lui aussi très apprécié des promeneurs, ce parc naturel abrite le Plateau des Tailles et ses panoramas qui ne sont pas sans rappeler la Scandinavie, avec ses zones humides, ses tourbières et ses ruisseaux acides. On y trouve aussi quelques forêts abruptes et villes typiques, dont la Roche-en-Ardenne et ses ruines médiévales.

Haute Sûre - Forêt d'Anlier (région de Bastogne et Neufchâteau) : "Le territoire est riche de villages authentiques et de villes de caractères, et possède un patrimoine historique et architectural remarquable (nombreuses légendes, forges de Mellier et d'Habay-la-Neuve, Château du Pont d'Oye, Bataille des Ardennes, anciennes ardoisières de Martelange...), explique-t-on à la Fédération des Parcs naturels. On y retrouve également des produits de bouche de qualité, citons par exemple le jambon d'Ardenne et bières artisanales, escargots, miel, fromages en tous genre." Miam ! Mais que les amoureux de nature se rassurent, il existe aussi de très nombreux espaces préservés, comme les forêts du massif d'Anlier !

Vallée de l'Attert (région d'Arlon) : le long de la frontière luxembourgeoise, ce parc est à cheval sur le massif ardennais et les cuestas du "Pays lorrain". On y trouve notamment le village de Nobressart, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie.

Gaume : faut-il encore présenter cette région de Belgique ? Micro-climat et villages à l'ambiance provençale, pâté gaumais, pierre sableuse et "trous des fées"... Mais même connue, la Gaume séduit toujours autant !

Ardenne méridionale (région de Bouillon) : la Lesse, la Semois et la Houille coulent dans cette région, l'une des moins urbanisées et peuplées de Belgique. Profondes forêts, landes, fagnes et pelouses calcaires se partagent l'espace, avec de superbes panoramas (le Tombeau du Géant ? C'est là !) et quelques sites exceptionnels, comme le château de Bouillon.

© grsentiers.org

Plus d'infos sur le topo-guide : www.grsentiers.org

