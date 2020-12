Noël, c'est aussi toute la magie de l'enfance, une nostalgie de saveurs fondantes et sucrées. Un goûter gourmand à arroser de chocolat chaud bien crémeux.

Les ingrédients (Pour 6 personnes)

Les ingrédients (Pour 6 personnes)À vos fourneauxFaites fondre le beurre. Mixez les palets en poudre puis ajoutez les amandes et hachez grossièrement. Incorporez le beurre. Tassez la préparation dans 6 cercles à dresser hauts de 8 cm, disposez-les sur une plaque garnie de papier cuisson. Réfrigérez.Réhydratez la gélatine dans de l'eau froide. Faites fondre le chocolat avec la crème puis ajoutez la gélatine essorée tout en fouettant.Au batteur, assouplissez le mascarpone et incorporez le mélange précédent au chocolat blanc. Ajoutez le zeste râpé du citron. Répartissez cet appareil sur les socles de biscuits et entreposez au frais toute une nuit.Préparez les meringues. Préchauffez le four à 100°C. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Lorsqu'ils forment des pics fermes au bout des fouets, baissez la vitesse tout en incorporant le sucre glace. Stoppez une fois le sucre intégré.Réalisez des cônes de tailles différentes avec du papier cuisson et des agrafes. Garnissez-les d'appareil à meringue. Déposez-les sur une plaque à four recouverte de papier cuisson. Enfournez 2 h ou jusqu'à ce que les meringues soient bien sèches. Une fois refroidies, retirez le papier autour des meringues.Le lendemain, démoulez les cheesecakes. Décorez-les au dernier moment, en disposant des cônes de meringue de différentes tailles. Ingrédients (Pour 6 personnes)À vos fourneauxPréchauffez le four à 50°C.Faites tiédir le lait et mettez-le dans un grand bol avec la levure. Laissez reposer 5 min avant de fouetter.Fouettez le beurre pour obtenir une texture de crème.Dans le bol de lait, ajoutez le sucre, le sucre vanillé et le sel. Mélangez et incorporez le beurre tout en fouettant. Eteignez le four et mettez-y la préparation pendant 15 min.Mettez la farine dans la cuve d'un robot et ajoutez la préparation précédente ainsi que les oeufs un à un tout en mélangeant. Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte très souple.Couvrez d'un linge et entreposez la pâte dans le four chaud (50°C) mais éteint pour 1 h environ, jusqu'à ce qu'elle double de volume.Prélevez des portions de 120 g de pâte.Façonnez des bonshommes de 15 cm de longueur et de 4 cm d'épaisseur. Déposez-les sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé. Mettez-les dans le four chaud et éteint pendant 30 min.Sortez les petits pains du four et préchauffez ce dernier à 180°C. Créez les yeux, la bouche et des boutons de chemise avec les pépites de chocolat.Fouettez le jaune avec quelques gouttes d'eau. Badigeonnez-en les petits pains à l'aide d'un pinceau. Enfournez 30 min ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ingrédients (Pour 6 personnes)Réhydratez la levure dans le lait tiédi pendant 5 min. Ajoutez 50 g de farine et mélangez. Mettez à lever 30 min.Travaillez le sucre avec le beurre, ajoutez le sel, l'oeuf et le jaune pour obtenir une pommade.Dans un saladier, mettez le reste de farine, creusez un puits, versez le levain et le mélange au beurre.Ajoutez les fruits confits coupés en petits dés, les amandes et les raisins. La pâte doit être assez ferme, si besoin rajoutez de la farine.Couvrez et faites lever 30 min.Pétrissez une seconde fois et faites lever encore 20 min.Abaissez la pâte en une bande. Formez un petit boudin de pâte d'amandes et glissez-le au centre. Roulez la pâte autour pour former un pain. Déposez-le sur une plaque à four chemisée de papier cuisson.Mettre 1 h au four à 180°C.A la sortie du four, laissez refroidir avant de glacer. Fouettez assez de sucre glace avec le kirsch pour obtenir un glaçage lisse, fluide mais épais. Nappez-en le stollen puis parsemez-le d'amandes effilées.