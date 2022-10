Profitez des belles soirées d'automne pour contempler des forêts, châteaux et vestiges sublimés par des effets lumineux et sonores. Voici trois idées de promenades féeriques pour toute la famille.

Un voyage dans le temps

Quand la nuit tombe sur l'abbaye de Villers-la-Ville, au détour de certaines voûtes, par-delà les colonnes, on peut apercevoir des formes étranges ou des visages qui s'animent dans les pierres... Le parcours-spectacle féerique "Visitors", c'est un voyage à travers le temps, à la découverte d'êtres fascinants revenus du passé pour nous rencontrer. Oui, les ruines sont hantées ! Au final, on se demandera qui, de ces fantômes bienveillants ou des spectateurs, est vraiment venu visiter l'autre? Un spectacle familial composé d'acteurs et de danseurs sur toile de fond de vidéo-mapping et d'effets spéciaux.

© DR

"Visitors". Abbaye de Villers-la-Ville, 55 rue de l'Abbaye. Jusqu'au 5/11. Infos : https://villers.be/fr/visitors

Dans l'univers d'Harry Potter

Lancez-vous dans une expérience, ponctuée d'effets spéciaux, qui ravira les fans du jeune sorcier Harry Potter. En suivant un sentier lumineux inspiré de la fameuse Forêt Interdite, vous croiserez des créatures mystiques telles que les Hippogriffes, Nifleurs, centaures, licornes, et d'autres merveilles imaginées par la romancière J. K. Rowling. En revivant les scènes les plus épiques des films de Harry Potter et des Animaux Fantastiques qui se passent dans la forêt, vous pourrez interagir avec des personnages magiques et même lancer vos propres sorts pour donner vie à ce monde fantastique!

© DR

"Harry Potter : L'Expérience en Forêt Interdite". Château et domaine de Groenenberg, Sint-Pieters-Leeuw. Dès le 5/11. Infos: hpforbiddenforestexperience.com/bruxelles

Le parcours Lanterna Magica

Au fil de ce parcours, des personnages fantastiques prennent vie autour du magnifique Château de La Hulpe. Plongez dans une drôle d'histoire... Les forces du mal se sont emparées de la Forêt enchantée ! Le Château et la nature s'apprêtent à un âpre combat pour défendre la beauté de la Forêt. Un tout nouvel itinéraire d'environ 2,5 km, jalonné d'oeuvres lumineuses spectaculaires, pour petits et grands.

© DR

"Lanterna Magica". Château de La Hulpe, 111 chaussée de Bruxelles. Du 21/10 au 11/12. Infos : https://lanternamagica.be/fr

