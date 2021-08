Maki Kaji, l'homme qui a popularisé le Sudoku est mort à l'âge de 69 ans. Retour sur ce célèbre casse-tête composé d'une grille de chiffres, en trois anecdotes.

Le joueur de Sudoku doit compléter une grille de 9 sur 9 (81 cases) avec des chiffres allant de 1 à 9 de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois dans la même ligne, dans la même colonne ou le même sous-carré. Vous aussi, vous êtes friands de ce jeu qui pullule dans les magazines? Voici trois anecdotes à découvrir.

Des origines datant du 18e siècle

Le concept originel du jeu, le Carré latin, a été inventé au 18e siècle, en Europe, par un mathématicien suisse, Leonhard Euler. Mais sa version moderne, différente en raison de sa subdivision en neuf carrés de neuf cases, a été découverte au début des années 1980 dans un magazine américain par Maki Kaji, qui l'a alors importée au Japon. C'est lui qui lui a donné son nom japonais Sudoku, contraction de la phrase "les chiffres doivent être seuls", dont les deux caractères chinois peuvent être traduits par "nombres solitaires".

Une échelle de Richter... pour le Sudoku

Deux chercheurs, Maria Ercsey-Ravasz et Zoltan Toroczkai, ont créé un algorithme capable d'évaluer le niveau de difficulté d'une grille de Sudoku: l'échelle ERT. Entre 0 et 1, on y trouve les grilles faciles, entre 1 et 2 les grilles moyennes, entre 2 et 3 les difficiles et au-delà de 3, les plus compliquées. D'après cette échelle, il faut dix fois plus de temps pour résoudre une grille de niveau 2 qu'une grille de niveau 1.

La grille la plus difficile du monde?

Quant à savoir s'il existe un Sudoku impossible à remplir, plusieurs grilles célèbres se disputent le titre du "Sudoku le plus difficile au monde". L'un des plus médiatisés, le Sudoku Al Escargot publié en 2006 par un Finlandais, ne s'avère finalement pas si compliqué que ça. Sur la fameuse échelle ERT, cette grille n'aurait obtenu qu'un score de 2,17... Une autre grille célèbre, le Sudoku Blonde Platine, a quant à elle obtenu la "note" de 3,5789. Si l'on n'a pas encore trouvé LE casse-tête impossible à résoudre, un championnat du monde de sudoku est néanmoins organisé chaque année afin de permettre aux meilleurs joueurs de s'affronter.

