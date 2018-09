3 adresses au bord de l'eau

LES PÊCHERIES

Watermael-Boitsfort, une commune bruxelloise verdoyante, abrite un vaste étang situé au milieu de l'unique éco-parc de la capitale, le parc de la Héronnière. Les pêcheurs venaient autrefois se désaltérer au café-laiterie. Ravagé par les flammes il y a trente ans, l'établissement a été laissé à l'abandon pendant une décennie jusqu'à ce que trois amis décident de lui redonner vie et d'en faire un restaurant : Les Pêcheries. Dix-huit ans plus tard, le restaurant d'habitués est devenu une valeur sûre et offre l'ambiance, les prix et la qualité d'une brasserie populaire typiquement belge. La décor...